Για την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης μέσα στον χειμώνα, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης της βασικής γραμμής με εκείνη της Καλαμαριάς μίλησε την Πέμπτη (7/8) ο υφυπουργός Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Του Αγίου Δημητρίου

Όπως τόνισε ο υφυπουργός, η διακοπή δεν θα γίνει πριν από τη γιορτή του πολιούχου της πόλης, στις 26 Οκτωβρίου.

Ωστόσο η διάρκεια της διακοπής υπολογίζεται σε πάνω από έναν μήνα, καθώς – όπως επισήμανε – πρόκειται για θέμα ασφαλείας, καθώς απαιτείται πιστοποίηση του έργου και η διενέργεια δοκιμών.

Τι ισχύει με τα POS στα εκδοτικά μηχανήματα

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε και στη λειτουργία POS στα εκδοτικά μηχανήματα εισιτηρίων τονίζοντας ότι το κάθε μηχάνημα λειτουργεί αυτόνομα, αλλά δεν έχει συνδεθεί ακόμα με το τραπεζικό σύστημα (ΔΙΑΣ), για λόγους ασφαλείας του δικτύου.

Όπως επεσήμανε η διασύνδεση των POS με εξωτερικά δίκτυα θα μπορούσε να προκαλέσει τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, έχει τοποθετηθεί οπτική ίνα σε κάθε μηχάνημα, και αναμένεται να λειτουργούν πλήρως μέχρι τις 31 Αυγούστου.