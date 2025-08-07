Δύσκολες ώρες περνά ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η οικογένειά του, καθώς, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση στο Facebook, ο ανιψιός του νοσηλεύεται στην εντατική και έχει ανάγκη από αίμα.

Έτσι, την Τετάρτη 06.08.2025, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα βίντεο, με το οποίο ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την κρίσιμη κατάσταση του νεαρού.

«Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Ο ανιψιός μου, Ζαχαρίας έχει άμεσα ανάγκη από αίμα. Είναι στην εντατική στον “Ευαγγελισμό” και είναι κρίσιμες οι στιγμές που περνάει. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον έχει την ευγενή καλοσύνη να πάει στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού.

Μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2132043956 και να προσφερθεί να δώσει αιμοπετάλια για τον ασθενή Ζαχαρία Σταυρινάδη του Βασιλείου. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφώνου ή αν πάτε από εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων», είπε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Η ανάγκη για αιμοδοσία είναι επείγουσα και κάθε προσφορά μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τον Ζαχαρία, την ώρα που η οικογένειά του ζει με αγωνία τις εξελίξεις.