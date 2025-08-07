Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (7.8.2025) κοινή αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της ΔΑΟΕ στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου μετά τους πυροβολισμούς που εξαπέλυσαν χθες το βράδυ Ρομά εναντίον ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Χθες έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο ενώ σήμερα έγιναν 17 ακόμα συλλήψεις άλλων ατόμων που έχουν απασχολήσει για διάφορα αδικήματα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί ομογενείς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν προκλητικά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να εξέλθουν από τον χώρο.

Σημειώνεται ότι από τα πυρά προκλήθηκαν φθορές στι αυτοκίνητο των ομογενών ενώ «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε διπλανά σπίτια τρυπώντας τοίχους.