Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Ιουλίου
Σήμερα Σάββατο, 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Παρασκευής Οσιομάρτυρος, Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος, Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ερμόλαος, Ερμολία, Λία, Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Πάρις, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρις, Έρση, Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια. Αγία Παρασκευή Η Αγία Παρασκευή […]
Οι Ολλανδοί επιλέγουν την Κίμωλο για γαλήνιες διακοπές
Όσοι αναζητούν ηρεμία και γαλήνη στις Κυκλάδες θα βρουν την Κίμωλο, ένα μικρό, αυθεντικό ελληνικό νησί όπου ο μαζικός τουρισμός δεν έχει ακόμη διεισδύσει, αναφέρει σε άρθρο του ο έγκριτος ολλανδικός ιστότοπος https://griekenland.net Με αναφορές στο Χωριό, το Κάστρο, τις παραλίες, τις εκδηλώσεις, την συνιστά ανεπιφύλακτα και ως ένα εξαιρετικό νησί για περπάτημα. Η καλύτερη […]
Η Αστυπάλαια κορυφαίος προορισμός για τους Βρετανικούς Times
Την Αστυπάλαια ξεχωρίζουν οι Βρετανικοί Times σε δύο νέους καταλόγους που δημοσίευσαν με προτάσεις διακοπών για το φετινό καλοκαίρι. Ανάμεσα στα 16 καλύτερα νησιά της Ελλάδας που εκπέμπουν γαλήνια αύρα, η Αστυπάλαια θεωρείται ο κορυφαίος προορισμός για απροσδόκητες εξερευνήσεις. Το διεθνές μέσο αναφέρει πως «το νησί σε σχήμα πεταλούδας παραμένει ανέπαφο από τον μαζικό τουρισμό. […]