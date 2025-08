Για τους περισσότερους, η απειλή ενός πυρηνικού πλήγματος ή, ακόμη χειρότερα, ενός πυρηνικού πολέμου παραμένει σήμερα πολύ μικρή, έως και ανύπαρκτη.

Δεν είναι λίγοι, επίσης, εκείνοι που θεωρούν ότι οι αναφορές στη ρίψη των δύο ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, πριν από ακριβώς 80 χρόνια, δεν έχουν παρά ιστορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε παραλληλισμός με το σήμερα.

Το βασικό τους επιχείρημα φαντάζει, αναμφίβολα, λογικό: Με τις εννιά πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη να διαθέτουν στα οπλοστάσιά τους περισσότερες από 12.000 κεφαλές, οι πιο πολλές από τις οποίες έχουν μεγαλύτερη ισχύ σε σύγκριση με τις βόμβες που ισοπέδωσαν τις δύο ιαπωνικές πόλεις τον Αύγουστο του 1945, ενώ είναι σε θέση να «εξαϋλώσουν» κάθε μορφή ζωής από τη Γη, οι ηγεσίες τους θα είναι… ηλίθιες εάν αποφασίσουν να πατήσουν το κουμπί.

Κι αυτό διότι, πολύ απλά, νικητής σε μια τέτοια αναμέτρηση δεν μπορεί να υπάρχει – ενώ την επόμενη μέρα, ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που οι ίδιες επιβιώσουν, δεν θα έχουν ποιους να εκμεταλλευτούν και πάνω σε ποιους να ηγεμονεύσουν.

Τα πράγματα, λοιπόν, θα μπορούσαν να είναι ακριβώς έτσι. Είναι, όμως, στην πραγματικότητα; Προτού δώσουμε οποιαδήποτε άλλη απάντηση ή σχολιάσουμε το κατά πόσο Τραμπ και Πούτιν εννοούν τις απειλές που (ολοένα πιο συχνά) εκτοξεύουν, ας προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε μια γνήσια ελληνική μέθοδο: την εις άτοπο απαγωγή.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η πιο άμεση απειλή την οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας είναι η κλιματική κρίση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η μόλυνση εδάφους, θαλασσών και υδάτινων πόρων.

Οι επιστήμονες, άλλωστε, έχουν προ πολλού ξεκαθαρίσει πως πλησιάζουμε – αν δεν έχουμε ξεπεράσει ήδη – το αποκαλούμενο «σημείο μηδέν», πέρα από το οποίο η πορεία προς την ολοκληρωτική καταστροφή θεωρείται μη αντιστρεπτή.

Οι επίμονες προειδοποιήσεις τους δε ήταν αυτές που οδήγησαν τους ηγέτες της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών του ΟΗΕ να υπογράψουν τη Συνθήκη των Παρισίων, πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Και να θέσουν, με τον τρόπο αυτό, συγκεκριμένους – και εφικτούς ακόμη εκείνη την περίοδο – στόχους για να αποτραπεί το «μοιραίο».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αποσύρει την υπογραφή τους από τη Συνθήκη, η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ είναι πρωταθλήτρια στις εκπομπές διοξειδίου και άλλων «αερίων του θερμοκηπίου», ενώ η ΕΕ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι προφανές ότι έχει αρχίσει να νοθεύει τους εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους που είχε θέσει και την καθιστούσαν πρωτοπόρο της «πράσινης μετάβασης».

(FILES) This photo dated August 1945 shows a man whose back has been totally burnt during the atomic bomb dropped by the US on Hiroshima. Around 140,000 people, or more than half of Hiroshima’s population at the time, died in the first atomic bombing 06 August 1945, with another 70,000 people perishing in the bomb dropped over Nagasaki 09 August 1945. Following the bombings, Japan surrendered 02 September 1945 to Allied forces, officially ending World War II, bringing down the curtain on the costliest conflict in history. The 60th anniversary of the bombing of Hiroshima will take place with ceremonies in the Japanese city on 06 August 2005. AFP PHOTO/FILES