Ήταν αυτό το μικρό αποκομμένο νησί στον Ειρηνικό Ωκεανό, από όπου το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945 απογειώθηκε το βομβαρδιστικό για να ρίξει την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τίνιαν, εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες μέσα στη ζούγκλα, τώρα ανακατασκευάζεται από τον αμερικανικό στρατό. Αυτή τη φορά, με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα.

Για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη κινεζική επιρροή στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, οι ΗΠΑ δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες στρατηγικές τοποθεσίες, ως εναλλακτικές στρατιωτικές βάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επίθεσης σε βασικές υποδομές τους.

Αυτή η πολιτική, που εφαρμόζεται με «την μορφή του κατεπείγοντος», από την Ουάσινγκτον, απαντά στην παρόμοια στρατηγική που ακολουθεί το Πεκίνο όπου επί χρόνια μετατρέπει νησίδες σε στρατιωτικές βάσεις στα διαφιλονικούμενα ύδατα της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Αλλά ενώ η Κίνα καλείται να φτιάξει διαδρόμους προσγείωσης απογείωσης κατασκευάζοντας από το μηδέν τεχνητές νησίδες, «η ανακατασκευή αεροδρομίων της περιόδου του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου προσφέρει στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στον Ειρηνικό ένα μέσο ταχείας υλοποίησης υποδομών στην περιοχή», δήλωσε ένας εκπρόσωπος αυτής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Έτσι, στο Τίνιαν, που είναι αμερικανικό έδαφος και βρίσκεται κοντά στο Γκουάμ, το ιστορικό αυτό αεροδρόμιο στο βόρειο τμήμα αυτού του μικρού νησιού «έχει ένα μεγάλο οδόστρωμα κάτω από την ζούγκλα». «Θα καθαρίσουμε τη βλάστηση από τώρα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι» για να φτιάξουμε μια «μεγάλη» βάση, τόνισε πρόσφατα στην εφημερίδα Nikkei ο στρατηγός Κένεθ Ουίλμπας, διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στον Ειρηνικό.

Αν έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες κοντά στο σημερινό πολιτικό αεροδρόμιο, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία θα επισκευάσει επίσης αυτό που ήταν, το 1945, το πιο σημαντικό αεροδρόμιο στον πλανήτη.

Εκεί, 2.300 χιλιόμετρα νότια της Ιαπωνίας, δεκάδες βομβαρδιστικά B-29 απογειώνονταν και προσγειώνονταν σε έξι διαδρόμους για να βομβαρδίζουν ανελέητα την τότε ιαπωνική αυτοκρατορία, εχθρό των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από αυτό το νησάκι στο Αρχιπέλαγος Μαριάνων στις 6 και 9 Αυγούστου 1945, τα αεροπλάνα απογειώθηκαν ρίχνοντας τις «Little Boy» και «Fat Man» στη Χιροσίμα και μετά το Ναγκασάκι, σκοτώνοντας περισσότερους από 200.000 ανθρώπους, γονατίζοντας την Ιαπωνία εξωθώντας την να παραδοθεί.

