Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ στην κεντρική Αγγλία ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης σήμερα, μετά από ένα «αεροπορικό συμβάν», όπως τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο ενημερώνει: «Λόγω αεροπορικού συμβάντος, ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης έχει κλείσει προσωρινά.» Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί.

Οι επιβάτες που βρίσκονται ήδη στο αεροδρόμιο θα ενημερώνονται τακτικά, ενώ όσοι προγραμματίζουν ταξίδι αργότερα σήμερα καλούνται να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Η τελευταία πτήση που προσγειώθηκε πριν το κλείσιμο του αεροδριαδρόμου ήταν η πτήση τηςRyanair από το Περπινιάν, η οποία προσγειώθηκε στις 13:52. Δύο λεπτά αργότερα, απογειώθηκε η πτήση της ΕasyJet με προορισμό την Τενερίφη.

Birmingham airport…. A lot of very annoyed passengers – staff not giving any info only know what has happened because of @BBCNews ….. pic.twitter.com/yUjMpemma3

— Chris Smith (@Chris_Smith88) August 6, 2025