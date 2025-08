Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντάργουϊν Νούνιες από τη Λίβερπουλ, βρίσκεται η Αλ Χιλάλ.

Σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, οι δύο σύλλογοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Ουρουγουανού επιθετικού, και η τελική απόφαση ανήκει στον Νούνιες, με τις συζητήσεις να προχωρούν ευνοϊκά για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Al Hilal are close to getting Darwin Nunez deal done after verbal agreement in place with Liverpool.

Club to club agreement is done, while Al Hilal are in talks with Darwin over personal terms.

Decision up to Nunez but talks underway, Inzaghi wants him. pic.twitter.com/9wvgc6UxZH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025