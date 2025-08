Μια έντονη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Ντιτρόιτ το βράδυ της Κυριακής, όταν μια νεαρή θαυμάστριά της λιποθύμησε στη σκηνή μπροστά στα μάτια της τραγουδίστριας. Όπως αναφέρει η Page Six, η 40χρονη ποπ σταρ αντέδρασε ακαριαία, σταμάτησε το σόου και γονάτισε δίπλα της μέχρι να φτάσει η ιατρική ομάδα του χώρου.

Το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια του τραγουδιού «The One That Got Away», όταν η Κέιτι Πέρι είχε ανεβάσει στη σκηνή μια ομάδα από θεατές για να συμμετάσχουν. Ανάμεσά τους και η νεαρή Μακένα, στην οποία η τραγουδίστρια της είπε με στοργικό τόνο: «Πάμε να κάνουμε εξάσκηση. Το έχεις. Πάρε ανάσα. Είσαι έτοιμη;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Μακένα κατέρρευσε. Η Κέιτι Πέρι έσκυψε αμέσως στο πλευρό της, χωρίς δισταγμό, και παρέμεινε δίπλα της όσο η ιατρική ομάδα της «Little Caesars Arena» παρενέβη.

Katy Perry springs into action after young fan collapses onstage at ‘Lifetimes’ concert https://t.co/AnlV9stiAS pic.twitter.com/xhCkJDRtN9 — Page Six (@PageSix) August 4, 2025

Tο βίντεο από τη στιγμή μοιράστηκε στο X από θαυμαστές της τραγουδίστριας. Ένας από αυτούς έγραψε: «Δεν έχω ξαναδεί κανέναν καλλιτέχνη να διαχειρίζεται καλύτερα μια τέτοια κατάσταση. Η Κέιτι σταμάτησε τη συναυλία και έμεινε δίπλα στο κορίτσι ακόμα και όταν ήρθαν οι γιατροί. Πραγματικά άγγελος!». Άλλος χρήστης δημοσίευσε διαφορετική λήψη της σκηνής, επισημαίνοντας ότι η Πέρι δεν έφυγε από κοντά της μέχρι να είναι εντελώς καλά.

Μάλιστα, σε άλλα πλάνα φαίνεται η τραγουδίστρια να δίνει νερό στη Μακένα και να βοηθά το προσωπικό να τη μεταφέρει σε φορείο. Αφού το κορίτσι απομακρύνθηκε από τη σκηνή, η Πέρι γύρισε στους υπόλοιπους θεατές και είπε προσευχή: «Αγαπημένε Θεέ, προσευχόμαστε για τη Μακένα. Να επανέλθει πλήρως, πιο λαμπερή και πιο δυνατή από ποτέ. Αμήν».

Αργότερα το ίδιο βράδυ, μιλώντας στον Independent, η Κέιτι Πέρι εξήγησε πόσο συναισθηματικά φορτισμένη μπορεί να είναι μια τέτοια εμπειρία: «Μερικές φορές είσαι πολύ γενναίος και ανεβαίνεις στη σκηνή, αλλά… είναι απλώς υπερβολικό. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το συναίσθημα».

Katy Perry stopped the show when a fan faints right in front of her until she was okay❤️ pic.twitter.com/JuqSBEHer2 — kanishk (@kaxishk) August 4, 2025

Η Κέιτι Πέρι βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία με το «Lifetimes Tour», που ξεκίνησε τον Απρίλιο. Σχεδόν ταυτόχρονα έγινε γνωστός και ο χωρισμός της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ.

Το όνομα της τραγουδίστριας συζητήθηκε πρόσφατα και για την κοινή της έξοδο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ενώ ο Μπλουμ με τον οποίο έχει αποκτήσει τη 4χρονη κόρη τους, Ντέιζι, φάνηκε να απαντά με χιούμορ, στο σατιρικό ποστ που τον ήθελε να δειπνεί με την Άνγκελα Μέρκελ.