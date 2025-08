Έντονα κόκκινες κηλίδες έχουν χρωματίσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα την επιφάνεια της Θάλασσας της Γαλιλαίας, στο Ισραήλ, προκαλώντας ανησυχία.

Οι ειδικοί είναι καθησυχαστκοί και αναφέρουν, ότι η εμφάνιση των κηλίδων οφείλεται στην πράσινη άλγη του είδους Botryococcus braunii που είχε πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.Όσο για το κόκκινο χρώμα, η εμφάνιση του οφείλεται στη συσσώρευση μιας φυσικής χρωστικής από τις άλγες σε συνδυασμό με την έκθεση στο δυνατό ηλιακό φως ,διαβεβαίωσε το Υπουργείο.

Η χρωστική δεν είναι τοξική, αναφέρει η Jerusalem Post. H αρμόδια Αρχή διαβεβαίωσε ότι, παρά το έντονο κόκκινο χρώμα, τα νερά της Θάλασσας της Γαλιλαίας είναι ασφαλή για κολύμβηση, ενώ δεν έχουν καταγραφεί και αλλεργικές αντιδράσεις.

Η Jerusalem Post υπενθυμίζει ότι όλο αυτό φέρνει στο νου την πρώτη από τις δέκα πληγές του Φαραώ, κατά την οποία τα νερά του Νείλου πήραν το χρώμα του αίματος.

