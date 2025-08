Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Μέλισσα Λεχαινών του νομού Ηλείας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αρχές.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει κινητοποιήσει σημαντικές δυνάμεις για την άμεση αντιμετώπιση του μετώπου. Συγκεκριμένα, 61 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, επιχειρούν επί τόπου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, η προσπάθεια ενισχύεται από τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου που παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές και αγροτικές εκτάσεις.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 15:30 ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων:

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣

📍#Ilia

🆘 Agroforestry fire in #Kotteika of the regional unit of #Ilia

‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2025