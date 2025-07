Την εντυπωσιακή εντός έδρας φανέλα του για τη νέα σεζόν, παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Οι «Πειραιώτες» θα αγωνίζονται με ερυθρόλευκη ριγωτή εμφάνιση, στα παιχνίδια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η σεζόν 2025-26 είναι η πρώτη χρονιά που οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν πέντε αστέρια πάνω από το έμβλημά τους στη φανέλα, καθώς πέρυσι το χρησιμοποίησαν στο επετειακό σήμα των 100 χρόνων.

Η παρουσίαση διαδραματίζεται στο νέο μουσείο της ομάδας, το οποίο αναμένεται να ανοίξη σύντομα. Στο βίντεο παρακολουθούμε έναν φίλο του Ολυμπιακού να θαυμάζει τα «κειμήλια» της ομάδας, που είναι οι πρωταγωνιστές.

Σε μία συγκινητική στιγμή, ο φίλαθλος θαυμάζει το έκθεμα για τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, με τη μουσική να γίνεται πολύ συναισθηματική και το «Αδέρφια Ζείτε» να αντανακλάται στα μάτια του.

Η ένταση επιστρέφει στη μουσική, με την παρουσίαση της νέας εντός έδρας φανέλας, υπό τον ήχο των φιλάθλων των νταμπλούχων Ελλάδος, που φωνάζουν «Ολυμπιακός».

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ!

Παρουσιάζουμε την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας μας για τη σεζόν 2025/26!

TOGETHER AGAIN, REACHING NEW HEIGHTS!

Introducing our 2025/26 home kit!

