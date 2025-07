Ομάδα

Την απόκτηση του Λουίς Ντίας επισημοποίησε η Μπάγερν Μονάχου, με τον Κολομβιανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει 4ετές συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο έως το 2029. Luis Diaz joins Bayern on four year deal from Liverpool for €75m fee ❤️🤍🇨🇴 “I’m very happy, it means a lot to me to be part of FC Bayern – it’s […]