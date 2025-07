Με στίχους από το τραγούδι «Changes» των Black Sabbath – το οποίο είχε τραγουδήσει με τον πατέρα της – η Κέλι Όσμπορν αποχαιρετά τον Όζι Όσμπορν, λίγες μέρες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 76 ετών.

Δύο ημέρες μετά την απώλεια του Όζι Όσμπορν, η 40χρονη Κέλι, μέσω των λογαριασμών της στα social media, μοιράστηκε στίχους από το τραγούδι «Changes», που είχαν ηχογραφήσει μαζί το 2003 ως ντουέτο.

Την Πέμπτη 24 Ιουλίου έγραψε: «I feel unhappy, I am so sad», συμπληρώνοντας: «I lost the best friend I ever had» και προσθέτοντας μια καρδιά.

Το τραγούδι «Changes», το οποίο είχε γράψει ο Όζι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1972. Τρεις δεκαετίες αργότερα, το 2003, πατέρας και κόρη ηχογράφησαν εκ νέου το κομμάτι, προσθέτοντας νέους στίχους που αντικατόπτριζαν την ιδιαίτερη σχέση τους. Αυτή η νέα εκδοχή ανέβηκε στο Νο 1 των βρετανικών charts, γεγονός που τους καθιστά μόλις το δεύτερο ντουέτο πατέρα-κόρης που επιτυγχάνει κάτι τέτοιο, μετά τους Φρανκ και Νάνσι Σινάτρα το 1967.

Αν και ο Όζι Όσμπορν έγινε γνωστός παγκοσμίως ως ο «Πρίγκιπας του Σκότους», δεν ήταν μόνο η εκκεντρική σκηνική του παρουσία και η ροκ καριέρα του που ξεχώριζαν· ήταν εξίσου αναγνωρίσιμος για την αφοσίωση και την αγάπη του προς την οικογένειά του.