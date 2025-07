«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Ο ΘΡΥΛΟΣ». Το ντοκιμαντέρ του Ολυμπιακού για το… ονειρικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2024, κέρδισε το κοινό της Ελλάδας.

Η επιτυχία του, τόσο μεγάλη που τα σύνορα ήταν πολύ μικρά για να το κρατήσουν μόνο στην Ελλάδα. Μέσω της παγκοσμίως γνωστής πλατφόρμας Prime Video, ταξίδεψε και στο εξωτερικό, όπως έγινε γνωστό στις αρχές Ιουλίου.

🎞️ OLYMPIACOS, THE LEGEND 🔴⚪️🏆🏆🇬🇷

We are delighted to announce that the themed documentary titled “OLYMPIACOS, THE LEGEND” is now available on Prime Video!

The crazy dream we had became a reality — and now, through Prime Video the greatness of the Legend and the historic… pic.twitter.com/P51zVL2CiS

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 4, 2025