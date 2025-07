Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα σήμερα Κυριακή 20 Ιουλίου, με φόντο τις θερινές εκπτώσεις. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Ωστόσο, πολλά μεγάλα καταστήματα και πολυκαταστήματα θα κλείσουν αργότερα, φτάνοντας ακόμη και τις 8 το βράδυ. Γι’ αυτό, συστήνεται στους καταναλωτές να ενημερωθούν έγκαιρα από τα καταστήματα που θέλουν να επισκεφτούν, προκειμένου να οργανώσουν σωστά την ημέρα τους.

Τι ισχύει με τα ανοιχτά σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι ορισμένα καταστήματα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 20 Ιουλίου, ωστόσο έχει δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα στους καταναλωτές σχετικά με το ποια λειτουργούν, τι ώρες ανοίγουν και πότε κλείνουν.

LIDL: Θα είναι κανονικά ανοιχτά, με ωράριο από 11:00 το πρωί έως 20:00 το βράδυ.

Μασούτης: Δεν θα λειτουργήσουν όλα τα καταστήματα της αλυσίδας. Ανοιχτά θα είναι τα εξής:

Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 07:00 – 23:00

Χαλκιδική, Λιτόχωρο, Πλαταμώνας, Κορινός, Λεπτοκαρυά: 11:00 – 20:00

Περαία, Νέοι Επιβάτες, Μηχανιώνα, Επανομή: 10:00 – 17:00

Νέα Βρασνά, Παραλία Οφρυνίου, Ηρακλείτσα, Νέα Πέραμος, Θάσος, Λιμενάρια, Σκιάθος: 10:00 – 20:00

Πάρος, Σαντορίνη, Μύκονος: 11:00 – 18:00

Ανοιχτά θα είναι και τα καταστήματα franchise των αλυσίδων ΑΒ (Shop & Go) και My Market (My Market Local), που λειτουργούν σχεδόν κάθε Κυριακή με διευρυμένο ωράριο.

Επειδή το ωράριο μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή, καλό είναι να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση με το κατάστημα που σας ενδιαφέρει.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα των εξής αλυσίδων:

My Market (εκτός των My Market Local),

Γαλαξίας,

Market In,

Κρητικός,

ΑΒ (εκτός των Shop & Go),

Σκλαβενίτης, με μοναδική εξαίρεση το κατάστημα στο Smart Park στα Σπάτα, που θα είναι ανοιχτό.