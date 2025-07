Για την πρώτη περίπτωση, υπάρχουν προχωρημένες επαφές με τον Τίμο Καντεβέρε της Ναντ και με τον 29χρονο επιθετικό να πλησιάζει στους Θεσσαλονικείς. Για την δεύτερη, ο Άρης έχει συμφωνήσει τις τελευταίες ώρες για την αγορά του Ολιμπίου Μορουτσάν, με τον οποίο έδωσε τα χέρια για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται ως δεκάρι και για εκείνη τη θέση προορίζεται, αλλά μπορεί να παίξει και ως δεξί εξτρέμ. Τα δικαιώματά του ανήκουν στην Γαλατασαράι, με την Άνκαραγκουτσου να έχει επίσης ένα ποσοστό μετά την αγορά του το 2023. Πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Πίζα.

Μία ακόμη κίνηση πρώτης γραμμής για τον Άρη και την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής του, αποκτώντας έναν εν ενεργεία διεθνή παίκτη της Εθνικής Ρουμανίας και σε πολύ καλή ηλικία όπως αυτή των 26 ετών!

Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές και για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα των αγώνων με την Αράζ Ναχτσιβάν.

Το who is who

Γεννημένος στις 25 Απριλίου 1999 στην Κλουζ-Ναπόκα, ο Μορουτσάν ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την τοπική Universitatea, για να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2016 με την Botoșani, στην ηλικία των 17 ετών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το όνομά του βρέθηκε στο ραντάρ των κορυφαίων συλλόγων της χώρας.

Το μεγάλο άλμα έγινε το 2018, όταν υπέγραψε στην ιστορική FCSB (πρώην Στεάουα Βουκουρεστίου). Εκεί, σε 90 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 12 γκολ και μοίρασε δεκάδες ασίστ, δείχνοντας εξαιρετική δημιουργική ικανότητα και τακτική ευφυΐα.

Το 2021 πήρε μεταγραφή στη Γαλατασαράι, έναντι περίπου 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η πλήρης προσαρμογή στην τουρκική ομάδα δεν ήρθε άμεσα. Την επόμενη σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στην Πίζα της Serie B, όπου πραγματοποίησε εντυπωσιακή χρονιά με 6 γκολ και 8 ασίστ σε 35 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2023, εντάχθηκε στην Ανκαρακουτσού, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας στη Süper Lig. Το 2024 επέστρεψε δανεικός στην Πίζα, συνεχίζοντας στη 2η κατηγορία της Ιταλίας.

Ο Μορουτσάν είναι διεθνής με την Εθνική Ανδρών της Ρουμανίας, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Ο Ρουμάνος άσσος αγωνίζεται τόσο ως επιτελικός μέσος όσο και ως δεξί εξτρέμ, προσφέροντας ακόμη ένα πολυεργαλείο στα χέρια του Μαρίνου Ουζουνίδη.