Το πάρτι του νεαρού ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, φέρεται να περιελάμβανε τη συμμετοχή ατόμων με νανισμό για ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά και καλεσμένες οι οποίες επιλέγονταν με βάση συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά.

Η Ισπανίδα Κλαούντια Κάλβο, γνωστή στα social media, ανέφερε ότι της έγινε πρόταση να παραστεί στην εκδήλωση, μαζί με άλλες γυναίκες. Η ίδια ανέφερε ότι της πρότειναν να παρευρεθεί προσφέροντάς της από 10 έως 20 χιλιάδες ευρώ.

🗣️ Claudia Calvo (Spanish model): “I was asked to attend Lamine Yamal’s birthday party. They offered us between €10k – €20k to go, but I don’t know what they expected from us. They were asking for blonde women with very specific chest dimensions. We couldn’t take our phones.” pic.twitter.com/Fa2NZN69mh

