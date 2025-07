Η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα κοντά στη Μασσαλία, εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και κινείται προς την πόλη, λόγω των ανέμων που πνέουν με ταχύτητα έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα. Ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος της πόλης να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και ζήτησε να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα, έκλεισε το αεροδρόμιο της πόλης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 168 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην κωμόπολη Λε Πεν-Μιραμπό, στα βόρεια της Μασσαλίας. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ελικόπτερα.

NOW – Marseille’s airport closed and northern parts of the city in lockdown as a wildfire approaches the city limits. Follow @BullyPress pic.twitter.com/BslR7asXUT — Boarding School Bully Press (@BullyPress) July 8, 2025

Μια κάτοικος του Λε Πεν-Μιραμπό, η Μονίκ Μπαγιάρ, είπε ότι πολλοί γείτονές της έχουν ήδη φύγει, αν και δεν έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης. « Εμείς θα μείνουμε, εκτός και αν οι πυροσβέστες μας πουν να φύγουμε», πρόσθεσε.

Μια άλλη κάτοικος, η Ζακλίν Ρεβιλά, είπε ότι ο καπνός είναι πολύ πυκνός. «Μας διέταξαν να μείνουμε μέσα, με μήνυμα που μας έστειλαν στο κινητό τηλέφωνο. Περιμένουμε νεότερες οδηγίες», είπε.

Η τοπική περιφέρεια Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής ανέφερε με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι « σε αυτό το στάδιο” οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν μέσα στα σπίτια τους. « Κλείστε παράθυρα, πόρτες (…) και μην μετακινείστε στους δρόμους», ανέφερε.

Στο κέντρο της Μασσαλίας υπάρχει έντονη οσμή καμένου και ο καπνός καλύπτει κάποια μέρη της πόλης.

Μια εκπρόσωπος του δήμου είπε ότι η περιφέρεια της πόλης, το 15ο και το 16ο διαμέρισμα, που συνορεύουν με το Λε Πεν-Μιραμπό, απειλείται από τη φωτιά. Οι αρχές περιμένουν νεότερες οδηγίες από την πυροσβεστική για να ξεκινήσουν εκκενώσεις και οι κάτοικοι είναι πολύ ανήσυχοι, τόνισε.

Η δασική πυρκαγιά, που εξαπλώνεται ταχύτατα, έφτασε στα περίχωρα της Μασσαλίας, μετέδωσε σήμερα το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

#Marseille fire turning the city into an apocalyptic view. Ash falling from the sky as smoke fills the streets pic.twitter.com/ykYXric9qm — h (@zwaigy) July 8, 2025