Συνεδριάζει σήμερα (2/7) το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με ατζέντα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τα εξοπλιστικά.

Σημειώνεται ότι πριν προσέλθει στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ, ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, επισημαίνοντάς του ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τη συνθήκη μη διάδωσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και πως θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή αλλά και η ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας στο Ιράν.

FM George Gerapetritis had a 📞conversation with #Iran FM Seyed Abbas Araghchi @araghchi focused on the recent dvpts in the broader #MiddleEast.

🇬🇷FM underscored that sustainable solutions to regional security challenges can only be achieved through diplomacy&a negotiated deal. pic.twitter.com/pWPQhvzf88

