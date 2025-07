Αποστολή στο Σιάτλ: Κώστας Ντελέζος

Περισσότερη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στα δίκτυα και τις υπηρεσίες της, περιλαμβάνει η νέα στρατηγική της Cosmote Telekom, η οποία είναι βασισμένη στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου Telekom, με κυρίαρχη θέση στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η πρόσφατη επίσημη ένταξη της Cosmote στο “οικοσύστημα” του παγκόσμιου brand Telekom, φέρνει άμεσα και στους Έλληνες συνδρομητές μια σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η πρόσβαση στον ψηφιακό βοηθό Perplexity, που θα κάνει κρατήσεις σε εστιατόρια, μετάφραση κειμένων σε πραγματικό χρόνο και θα δίνει απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις μέσω της ΤΝ, η διάθεση νέων “έξυπνων” συσκευών (AI Phone), η φύλαξη του σπιτιού μέσω του router, καθώς και νέα προγράμματα επιβράβευσης με προνόμια σε όλες τις χώρες, στις οποίες δραστηριoποιείται ο Όμιλος Telekom.

1.800.000 γραμμές FTTH

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, η Cosmote Telekom έχει ήδη ξεπεράσει τις 1.800.000 γραμμές FTTH, με στόχο να φτάσει τις 2.100.000 στο τέλος του έτους.

Στην κινητή τηλεφωνία, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G βρίσκεται στο 99%, ενώ η κάλυψη του «εξελιγμένου» δικτύου 5G SA (5G Stand Alone) ξεπερνά το 70%. Είναι δε η μόνη εταιρεία που διαθέτει δίκτυο 5G SA στην Ελλάδα.

130 εκατ. πελάτες

Αντίστοιχα, η T-Mobile US, υπό το παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand «T» του ομίλου Telekom, με πορεία διαρκούς ανάπτυξης – όπως επισημάνθηκε από τα στελέχη της σε ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης που βρέθηκαν πρόσφατα στην έδρα της, στο Bellevue στο Seattle – αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στις ΗΠΑ, με περίπου 130 εκατ. πελάτες!

Ιντερνετ υψηλών ταχυτήτων

Εκτός από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η T-Mobile US παρέχει λύσεις για σταθερό Ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων, βασισμένο στο 5G δίκτυό της (Fixed Wireless Access – FWA), που είναι το μεγαλύτερο στις ΗΠΑ και ήδη διαθέσιμο σε 70 εκατ. νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Αποτελεί δε τον μοναδικό πάροχο στις ΗΠΑ που διαθέτει δίκτυο 5G Stand – Alone. Όπως επισημάνθηκε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιεί πλέον το δίκτυο αυτό της T-Mobile US για να ανταποκριθεί στις έκτακτες περιπτώσεις, έχοντας εξασφαλίσει συνεχή πρόσβαση στο δίκτυο ακόμα και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες (Τ-Priority).

«Πιλότος» για νέες τεχνολογίες

Η αμερικανική T-Mobile, μέλος του ομίλου Telekom, αποτελεί τον “πιλότο” για τις νέες τεχνολογίες που δοκιμάζονται πρώτα στις ΗΠΑ (λειτουργεί σαν testbed) και σταδιακά μεταφέρονται σε άλλες χώρες του ομίλου, όπως η Ελλάδα, μέσω της Cosmote Telekom. Ταυτόχρονα, η T-Mobile λειτουργεί ως τεχνολογικός «επιταχυντής» για όλο το γκρουπ της Telekom, ενώ η Cosmote, ως θυγατρική, θα υιοθετήσει σταδιακά όλες αυτές τις καινοτομίες.

Τι θα δούμε στην Ελλάδα

Αυτό σημαίνει, ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα αρχίσουμε σταδιακά να βλέπουμε και στην Ελλάδα: Αξιόπιστες δορυφορικές συνδέσεις ακόμα και χωρίς κεραία (αρχικά για αποστολή και λήψη SMS/MMS και σταδιακά για δεδομένα), «έξυπνες» εφαρμογές ΤΝ που θα ενσωματωθούν στην καθημερινή εμπειρία των συνδρομητών, νέες «έξυπνες» συσκευές με ΤΝ (AI Phone), «εξυπνότερα» σπίτια (με καινοτόμα smart‑home εργαλεία), καθώς και δίκτυα με real-time βελτιστοποίηση, χάρη στην ενισχυμένη δίκτυο‑κάλυψη με drone και AI optimisation.

Ήδη, στην Ελλάδα, η Cosmote Telekom διέθεσε πρόσφατα την υπηρεσία FWA, η οποία παρέχει γρήγορο και αξιόπιστο Ίντερνετ μέσω του κινητού 5G SA δικτύου της σε περιοχές που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα η οπτική ίνα. Στην υπηρεσία έχουν συνδεθεί οι πρώτοι 12.000 πελάτες, ενώ σύντομα η FWA θα καταστεί μία ολοκληρωμένη λύση σταθερής τηλεφωνίας, καθώς θα εμπλουτιστεί με την υπηρεσία φωνής.

Οι 5 βασικές καινοτομίες του ομίλου Telekom και T-Mobile US, που προορίζονται για όλους τους συνδρομητές του

1. Επικοινωνία κινητών μέσω δορυφόρου (Direct‑to‑Handset)

Οι υπηρεσίες άμεσης δορυφορικής σύνδεσης σε κινητό (Direct-to-Handset), θα επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται με δορυφόρους για την αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν θα υπάρχει καμία άλλη πρόσβαση σε επίγειο δίκτυο. Επιπλέον, θα μπορούν να υποστηρίζουν επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης ή σενάρια αντιμετώπισης καταστροφών, όταν το επίγειο δίκτυο δεν θα είναι διαθέσιμο.

Ήδη, στις αρχές του χρόνου, στη Βαρκελώνη (στο MWC 2025), η Telekom προχώρησε σε δοκιμή αποστολής και λήψης (Peer-to-Peer – P2P) SMS/MMS μέσω γεωστατικού δορυφόρου (GEO) σε κινητό Google Pixel 9, με κάρτα SIM της Cosmote.

Η πρώτη δοκιμή

Η δοκιμή αυτή, ήταν η πρώτη στην Ευρώπη και θέτει τις βάσεις για το επόμενο μεγάλο βήμα που θα είναι η ανάπτυξη των μελλοντικών δορυφορικών υπηρεσιών επικοινωνίας. Στις ΗΠΑ, η T‑Mobile διαθέτει ήδη την υπηρεσία αποστολής SMS/MMS μέσω γεωστατικού δορυφόρου, ενώ από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα διαθέσει και τη δορυφορική υπηρεσία T‑Satellite, για την αποστολή και λήψη δεδομένων. Στην Ελλάδα, πιθανότατα, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα έρθουν από το 2026.

2. AI Phone και Magenta AI

*Το ΑΙ Phone της Telekom, είναι η ειδική συσκευή ΤΝ του γερμανικού ομίλου, που φιλοδοξεί να γίνει ένας “έξυπνος” βοηθός για την καθημερινότητα. Το ΑΙ Phone βασίζεται στο Perplexity και λειτουργεί ως ΑΙ βοηθός για καθημερινές ανάγκες, όπως κρατήσεις σε εστιατόρια, μετάφραση κειμένων σε πραγματικό χρόνο και λήψη απαντήσεων σε διάφορες ερωτήσεις. Επίσης, ο AI βοηθός θα μπορεί να κάνει αγορές, να γράφει e-mail και να συνοψίζει ή να μεταφράζει κείμενα, χωρίς να χρειάζεται η εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών. Το AI Phone θα ενσωματώνει κι άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως Google Cloud AI, ElevenLabs και PicsΑrt.

*Το Magenta AI είναι άλλο ένα εργαλείο ΤΝ για όλους. Με την υπηρεσία “Magenta AI”, η Telekom συγκεντρώνει κορυφαίες λύσεις ΤΝ στην εφαρμογή εξυπηρέτησης πελατών MeinMagenta. Το “Magenta AI” περιλαμβάνει αναγνώριση αντικειμένων με την κάμερα του smartphone σε πραγματικό χρόνο (Google Cloud AI), μετατροπή κειμένων από URL ή έγγραφα σε υψηλής ποιότητας podcasts (ElevenLabs), αλλά και τη δημιουργία εξατομικευμένων εικόνων και τη μετατροπή selfies σε καλλιτεχνικά πορτρέτα (Picsart).

3. WiFi Sensing για έξυπνο σπίτι

Το WiFi Sensing, είναι η νέα τεχνολογία που θα μετατρέπει το router σε φορητή μονάδα φύλαξης του σπιτιού. Με την τεχνολογία αυτή, το δίκτυο WiFi ανιχνεύει αλλαγές στο περιβάλλον (π.χ. ύποπτες κινήσεις εισβολής στο χώρο κάποιου αγνώστου – σε περίπτωση διάρρηξης) και μπορεί να ενεργοποιεί τον συναγερμό, χωρίς τη χρήση καμερών! Η συγκεκριμένη λειτουργία, αναμένεται να ενταχθεί στο οικοσύστημα Cosmote Home.

4. Drone‑Based κινητό δίκτυο

Πρόκειται για πρώτο drone στην Ευρώπη με κεραία κινητής τηλεφωνίας, που μπορεί να πετάει έως 10 ώρες, παρέχοντας κάλυψη με σήμα σε δύσκολες ζώνες (όπου δεν υπάρχουν κεραίες). Συγκεκριμένα, ηTelekom ανέπτυξε ένα drone σε ενεργό εμπορικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, για να εξασφαλίσει κάλυψη σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή σε δύσβατες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, πετώντας σε υψόμετρο 2,3 χιλιομέτρων, ένα μη επανδρωμένο όχημα (UAV) παρείχε κάλυψη στη διάρκεια ενός αγώνα σκι στα Όρη Jizera, στην Τσεχία. Στην Ελλάδα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκδηλώσεων ή ακόμα και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

5. AI & RAN Guardian Agent για το δίκτυο

*Agentic AI: Είναι η αυτόνομη βελτιστοποίηση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο! Η Telekom και η Google Cloud αναπτύσσουν τον “RAN Guardian Agent”, έναν AI agent που βασίζεται στο Gemini 2.0. Συγκεκριμένα, ο “RAN Guardian Agent” αναλύει τη συμπεριφορά του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει τις δυσλειτουργίες και εάν χρειαστεί, λαμβάνει μέτρα αυτόματης επιδιόρθωσης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου! Αυτό, πρακτικά σημαίνει λιγότερες διακοπές λειτουργίας, υψηλότερες ταχύτητες και βελτιωμένη εμπειρία για τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας.

*Zero Bits, Zero Watts: Επίσης, από πλευράς Telekom σχεδιάζεται το «Zero Bits, Zero Watts», το αυτόνομο δίκτυο του αύριο! Πρόκειται για το όραμα της Telekom για το πώς θα μπορούσε να είναι το δίκτυο σε 10 χρόνια, προδιαγράφοντας ένα δίκτυο που θα καθοδηγείται από την ΤΝ και θα προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες των πελατών. Με βάση την αρχή “Zero Bits, Zero Watts”, το δίκτυο θα χρησιμοποιεί μόνο την απαραίτητη ενέργεια και το ραδιοφάσμα που απαιτείται για να καλύψει τις απαιτήσεις του χρήστη.

Telekom: Το προφίλ του ομίλου με τους 252 εκατ. πελάτες

Η Telekom συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με περισσότερους από 252 εκατ. πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 25 εκατ. συνδέσεις σταθερής και 22 εκατ. ευρυζωνικές συνδέσεις. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σταθερού ευρυζωνικού δικτύου, κινητών επικοινωνιών, Ίντερνετ και τηλεόρασης για ιδιώτες, καθώς και λύσεις τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) για επιχειρήσεις και εταιρικούς πελάτες. Ως παγκόσμια εταιρεία, έχει περίπου 200.000 εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της στις ΗΠΑ, με την T-Mobile USA να συνεισφέρει περίπου το 65% των εσόδων του Ομίλου, ενώ καταγράφει δυναμικές επιδόσεις στις χώρες της Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται. Το brand “Telekom”, αποτελεί το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο και το κορυφαίο brand στην Ευρώπη.