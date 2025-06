Ο Γιώργος Αμούτζας, ηθοποιός και οδηγός ράλι μετά το σοκαριστικό ατύχημα του, κατά τη διάρκεια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 με συνοδηγό τον Ηλία Παναγιωτούδη δέχθηκε την αγάπη του κόσμου, αφού, ο ίδιος κατάφερε να βγει ζωντανός χάρη στα υψηλά επίπεδα ασφαλείας που προσφέρει το αγωνιστικό του αυτοκίνητο του. Η σύντροφο του Τάνια Μπρεάζου το απόγευμα του Σαββάτου 28 Ιουνίου έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του συντρόφου της, μέσα από το αγωνιστικό αυτοκίνητο.

«Δεν σε λύγισε η στιγμή. Ο θεός άπλωσε το χέρι του κι εσύ στάθηκες όρθιος. Είσαι φως, είσαι δύναμη. Και εγώ περήφανη όσο δε χωράει η λέξη. Βγήκες αλώβητος και δυνατός. Keep going my super hero», έγραψε η Τάνια Μπρεάζου στην ανάρτησή της.