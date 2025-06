Με ανάρτηση του στα social media, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τους αντιπάλους του σε Ολλανδία και Γερμανία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, για το μήνα Αύγουστο. Οι νταμπλούχοι Ελλάδος θα αντιμετωπίσουν δύο ολλανδικές ομάδες, μία γερμανική και έναν σύλλογο από τη Σαουδική Αραβία, ενόψει της νέας σεζόν.

Θυμίζουμε πως πριν από λίγα 24ωρα, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστά τα φιλικά του Ιουλίου, όπου θα αντιμετωπίσουν τις Μπρέντα, Νόριτς και Άλκμααρ.

Τα επόμενα φιλικά της ομάδας μας σε Ολλανδία και Γερμανία, κατά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας! / Our next friendly games in the Netherlands and in Germany, during our team’s summer pre-season! #Olympiacos #PreSeason2025 #PreSeason #FriendlyMatches pic.twitter.com/e5COFywHKM

