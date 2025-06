Ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδοποιός Bruce Springsteen κυκλοφορεί την Παρασκευή μια συλλογή επτά ακυκλοφόρητων δίσκων με 83 τραγούδια, τα οποία ηχογράφησε από το 1983 έως το 2018 και που, όπως λέει, τον βοήθησαν να διατηρήσει την ψυχική του ισορροπία σε βάθος δεκαετιών. Η συλλογή τιτλοφορείται «Tracks II: The Lost Albums» και αποτελεί συνέχεια του πρώτου «Tracks» του 1998.

Η κασετίνα περιλαμβάνει τους δίσκους:

Faithless

LA Garage Sessions

’83

Streets of Philadelphia Sessions

Somewhere North of Nashville

Inyo

Twilight Hours

Perfect World

Ο Springsteen αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020 θυμήθηκε πως είχε γράψει το Faithless, μουσική για μια ταινία western που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Ψάχνοντας στα αρχεία του, ανακάλυψε πολλούς ολοκληρωμένους δίσκους που ποτέ δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

«Μου αρέσει να δουλεύω, να ηχογραφώ. Με κρατάει λογικό. Είμαι καλύτερος άνθρωπος όταν δημιουργώ», δήλωσε ο Springsteen.

Ένας από τους πιο ξεχωριστούς δίσκους είναι το Inyo, εμπνευσμένο από ταξίδια του Springsteen στην Καλιφόρνια προς το Yosemite και την Κοιλάδα του Θανάτου. Περιλαμβάνει τραγούδια όπως το Adelita, αφιέρωμα στις γυναίκες επαναστάτριες του Μεξικού και το Ciudad Juárez, όπου αναφέρεται στη βία από τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Το Twilight Hours έχει ατμόσφαιρα «νουάρ» και περιλαμβάνει ρομαντικά τραγούδια, όπως το Sunday Love, σε στυλ μεσοπολέμου, ενώ το Somewhere North of Nashville είναι ένας καθαρά country δίσκος, που γράφτηκε παράλληλα με το The Ghost of Tom Joad.

Ο δίσκος Streets of Philadelphia Sessions είναι μια «επέκταση» της ομώνυμης επιτυχημένης μπαλάντας του 1994.

Τέσσερις από τους δίσκους χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990, όταν ο Springsteen είχε μόλις παντρευτεί την Patti Scialfa και ανέθρεφε τα παιδιά του. Ήταν μια περίοδος που περνούσε πολύ χρόνο στο στούντιο του στο σπίτι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κάθε δίσκος περιλαμβάνει δικό του σχεδιασμό, βιβλιαράκι 100 σελίδων με φωτογραφίες αρχείου και σημειώσεις του δοκιμιογράφου Erik Flannigan, καθώς και εισαγωγή από τον ίδιο τον Springsteen.

Η τιμή για την πλήρη συλλογή ξεκινά από 259,99 δολάρια και μπορεί να φτάσει τα 350 δολάρια, ανάλογα με τον διανομέα.

Αν μη τι άλλο, μια σπάνια ματιά στον εσωτερικό κόσμο του «αφεντικού» – όχι μόνο ως μουσικού, αλλά και ως ανθρώπου που έβρισκε ισορροπία μέσα από τη δημιουργία. Να δούμε την ανταπόκριση του κόσμου. Λογικά θα ξεπουλήσει…