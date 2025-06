Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR είναι και επίσημα ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο τριών χρόνων με τους «πράσινους», αφήνοντας τον Άρη ύστερα από δύο έτη. Ο 29χρονος γκάρντ, στην τελευταία του σεζόν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, κατέγραψε 39 συμμετοχές, με 14,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ.

