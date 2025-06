Εβδομήντα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 329 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε το ιρανικό μέσο ενημέρωσης Nournews.

Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr News μετέδωσε ότι σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο Χαμαντάν στο βορειοδυτικό Ιράν. Στην πόλη βρίσκεται μια ιρανική αεροπορική βάση αλλά δεν είναι σαφές αν η έκρηξη σημειώθηκε στη βάση.

Λίγο νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού τόνισε πως ο στρατός του Ισραήλ εργάζεται βάσει ενός σχεδίου επίθεσης κατά στάδια και ότι η επιχείρηση μπορεί να είναι μακρά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες επιθέσεις.

Ιρανική πηγή ασφαλείας διέψευσε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ισραηλινές αναφορές ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε drones κατά του Ισραήλ, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν. Η πηγή τόνισε ότι η εκδίκηση του Ιράν θα συμβεί στο “κοντινό” μέλλον.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι τα αεροπορικά πλήγματα του στρατού στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή στην πλειονότητα των διοικητών της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. “Ο υπουργός Άμυνας [Ισραέλ Κατς] ενημερώθηκε ότι η πλειονότητα των διοικητών της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης εξοντώθηκαν στη διάρκεια συνάντησης στο υπόγειο αρχηγείο τους“, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της, του στρατηγού Αμιραλί Χατζιζαντέχ, ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

Εκτός από τον Χατζιζαντέχ, ο διοικητής της δύναμης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ο επικεφαλής αεροπορικής διοίκησης σκοτώθηκαν από πλήγμα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση. “Η αλυσίδα διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης συσκέπτονταν στο υπόγειο κέντρο διοίκησης για να προετοιμάσουν επίθεση κατά του Κράτους του Ισραήλ“, ανέφερε ο στρατός. “Στο πλαίσιο των πρώτων πληγμάτων, στρατιωτικά καταδιωκτικά αεροσκάφη έπληξαν το κέντρο διοίκησης όπου βρισκόταν ο διοικητής της ΠΑ (των Φρουρών), Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι“.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Χατζιζαντέχ είχε κεντρικό ρόλο “στο σχέδιο καταστροφής του Ισραήλ” του Ιράν, προσθέτει ο στρατός. “Εξάλλου, οι διοικητές που εξοντώθηκαν εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας τον Σεπτέμβριο του 2019“, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η αεροδιαστημική δύναμη των Φρουρών έχει επιφορτιστεί με την επιτήρηση του ιρανικού εναέριου χώρου και ελέγχει το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.

Το Ιράν έχει ανακοινώσει τον θάνατο αρκετών υψηλόβαθμων διοικητών του καθώς και έξι επιστημόνων του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας από τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα που έθεσαν στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια βαλλιστικών πυραύλων και διοικητές του στρατού ώστε να εμποδίσουν την Τεχεράνη να αποκτήσει ατομικό όπλο.

Τουλάχιστον 20 υψηλόβαθμοι Ιρανοί διοικητές, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσαν δύο περιφερειακές πηγές στο Ρόιτερς.

