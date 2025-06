Χάος επικρατεί για τρίτη συνεχόμενη μέρα στους δρόμους του Λος Άντζελες, όπου διαδηλωτές διαμαρτύρονται έντονα κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του τόναλντ Τραμπ.

Η ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας κλιμακώνεται, με τις αρχές να απαντούν με βίαια μέτρα καταστολής, ενώ δεν γλιτώνουν ούτε οι δημοσιογράφοι.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που η Αυστραλή δημοσιογράφος Λόρεν Τομάσι, ανταποκρίτρια στις ΗΠΑ για το Nine News, καλύπτει ζωντανά τα επεισόδια στους δρόμους του Λος Άντζελες.

Ξαφνικά, ενώ μεταδίδει, δέχεται μια πλαστική σφαίρα στο πόδι, με τον αστυνομικό που πυροβολεί να την σημαδεύει ξεκάθαρα πριν ανοίξει πυρ εναντίον της. «Η αστυνομία του Λος Άντζελες κινείται έφιππη και ρίχνει πλαστικές σφαίρες στους διαδηλωτές, τους μετακινεί μέσα στην καρδιά της πόλης», είπε στην κάμερα λίγο πριν δεχτεί και η ίδια την πλαστική σφαίρα.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές έσπευσαν να δουν την κατάστασή της, με την ίδια να απαντά ότι είναι καλά. «Μόλις πυροβόλησες μία δημοσιογράφο», ακούγεται να φωνάζει ένας άνδρας προς τον αστυνομικό. Ευτυχώς, ο τραυματισμός της αποδείχθηκε ελαφρύς.

The police fired rubber bullets at Australian reporter Lauren Tomasi while she was reporting live from Los Angeles today.

Appalling and unjustified.

pic.twitter.com/QLixvXawDg

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 9, 2025