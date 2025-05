Ο δισέγγονος του Τζον Ντ. Ροκφέλερ, επίδοξος εξερευνητής και εθνογράφος, ο Μάικλ Ροκφέλερ δεν ενδιαφερόταν να διαχειριστεί την αυτοκρατορία της οικογένειάς του μετά την αποφοίτησή του από το Χάρβαρντ το 1960. Αντ’ αυτού, ξεκίνησε για τις απομακρυσμένες άγριες περιοχές της Ολλανδικής Νέας Γουινέας για να συλλέξει έργα τέχνης που κατασκευάζονταν από τον λαό Asmat, ο οποίος δεν είχε έρθει σε επαφή ποτέ με τον υπόλοιπο κόσμο.

Αλλά προτού ολοκληρώσει το δεύτερο ταξίδι του για να συναντήσει τους Asmat τον Νοέμβριο του 1961, το σκάφος του Ροκφέλερ ανατράπηκε στα ανοικτά της νότιας ακτής της Νέας Γουινέας και αναγκάστηκε να επιχειρήσει να κολυμπήσει σε αντίξοες συνθήκες προς την ακτή. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που άκουσε κανείς νέα του.

Πολύ φρικτή για να αποκαλυφθεί η αλήθεια

Παρά τις γιγαντιαίες προσπάθειες αναζήτησης και την καταιγίδα πληροφόρησης των μέσων ενημέρωσης, ο Μάικλ Ροκφέλερ δεν βρέθηκε ποτέ και οι αρχές τον κήρυξαν τελικά νεκρό λόγω πνιγμού το 1964.

Όμως, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, διάφοροι ανεξάρτητοι ερευνητές και συγγραφείς ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αρχές στην πραγματικότητα έθαψαν την αλήθεια για το θάνατο του Μάικλ Ροκφέλερ, επειδή ήταν απλά πολύ φρικτή για να αποκαλυφθεί.

Υποτίθεται ότι ο Ροκφέλερ κατάφερε να φτάσει στην ακτή, αλλά δολοφονήθηκε και φαγώθηκε από τους Asmat.

«Ο Μάικλ είπε ότι ήθελε να κάνει κάτι που δεν είχε ξαναγίνει και να φέρει μια μεγάλη συλλογή στη Νέα Υόρκη»

Η στοιχειωμένη ιστορία του Μάικλ Ροκφέλερ

Ο Μάικλ Κλαρκ Ροκφέλερ γεννήθηκε το 1938. Ήταν ο μικρότερος γιος του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Νέλσον Ροκφέλερ, και το νεότερο μέλος μιας δυναστείας εκατομμυριούχων που ίδρυσε ο διάσημος προπάππους του, Τζον Ντ. Ροκφέλερ – ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους που έζησαν ποτέ.

Αν και ο πατέρας του περίμενε ότι θα ακολουθούσε τα βήματά του και θα βοηθούσε στη διαχείριση της τεράστιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της οικογένειας, ο Μάικλ Ροκφέλερ ήταν ένα πιο ήσυχο, πιο καλλιτεχνικό πνεύμα. Όταν αποφοίτησε από το Χάρβαρντ το 1960, ήθελε να κάνει κάτι πιο συναρπαστικό από το να κάθεται σε αίθουσες συνεδριάσεων και να διευθύνει συσκέψεις.

Ο πατέρας του, ένας ένθερμος συλλέκτης έργων τέχνης, είχε πρόσφατα ανοίξει το Μουσείο Αρχέγονης Τέχνης και τα εκθέματά του, συμπεριλαμβανομένων έργων των Νιγηριανών, των Αζτέκων και των Μάγια, γοήτευσαν τον Μάικλ. Αποφάσισε να αναζητήσει τη δική του «πρωτόγονη τέχνη» (ένας όρος που δεν χρησιμοποιείται πλέον και αναφερόταν στη μη δυτική τέχνη, ιδίως αυτή των ιθαγενών) και ανέλαβε θέση στο διοικητικό συμβούλιο του μουσείου του πατέρα του.

Εδώ ήταν που ο Μάικλ Ροκφέλερ αισθάνθηκε ότι μπορούσε να αφήσει το στίγμα του. Ο Καρλ Χάιντερ, μεταπτυχιακός φοιτητής ανθρωπολογίας στο Χάρβαρντ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Μάικλ, θα πει αργότερα: «Ο Μάικλ είπε ότι ήθελε να κάνει κάτι που δεν είχε ξαναγίνει και να φέρει μια μεγάλη συλλογή στη Νέα Υόρκη».

Είχε ήδη ταξιδέψει πολύ, ζώντας στην Ιαπωνία και τη Βενεζουέλα για μήνες κάθε φορά, και λαχταρούσε κάτι νέο: ήθελε να ξεκινήσει μια ανθρωπολογική αποστολή σε ένα μέρος που λίγοι θα έβλεπαν ποτέ.

Ο Μάικλ Ροκφέλερ στον λαό των Asmat βρήκε αυτό που θεωρούσε συναρπαστική παραβίαση των κανόνων της δυτικής κοινωνίας – και ήταν πιο ανυπόμονος από ποτέ να φέρει τον κόσμο τους πίσω στον δικό του

Η πρώτη αποστολή του Ροκφέλερ στη Νέα Γουινέα

Μετά από συνομιλία με εκπροσώπους του Ολλανδικού Εθνικού Μουσείου Εθνολογίας, ο Μάικλ αποφάσισε να κάνει ένα αναγνωριστικό ταξίδι στην τότε Ολλανδική Νέα Γουινέα, ένα τεράστιο νησί στα ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας, για να συλλέξει την τέχνη του λαού Asmat που κατοικούσε εκεί. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι ολλανδικές αποικιακές αρχές και οι ιεραπόστολοι βρίσκονταν ήδη στο νησί για σχεδόν μια δεκαετία, αλλά πολλοί Asmat δεν είχαν δει ποτέ λευκό άνθρωπο.

Έχοντας πολύ περιορισμένη επαφή με τον έξω κόσμο, οι Asmat πίστευαν ότι η γη πέρα από το νησί τους κατοικείται από πνεύματα και όταν οι λευκοί άνθρωποι ήρθαν από την άλλη πλευρά της θάλασσας, τους είδαν ως κάποιου είδους υπερφυσικά όντα. Ο Μάικλ Ροκφέλερ και η ομάδα ερευνητών και ντοκιμαντεριστών του ήταν στόχος για το χωριό Οτστζανέπ, όπου ζει μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες των Asmat στο νησί.

Οι ντόπιοι ανέχθηκαν τη φωτογράφηση της ομάδας, αλλά δεν επέτρεψαν στους λευκούς ερευνητές να αγοράσουν πολιτιστικά αντικείμενα, όπως οι στύλοι bisj, περίτεχνα σκαλισμένοι ξύλινοι στύλοι που αποτελούν μέρος των θρησκευτικών τελετών των Asmat.

«Αυτή είναι μια άγρια χώρα»

Ο Μάικλ Ροκφέλερ δεν πτοήθηκε. Στον λαό των Asmat βρήκε αυτό που θεωρούσε συναρπαστική παραβίαση των κανόνων της δυτικής κοινωνίας – και ήταν πιο ανυπόμονος από ποτέ να φέρει τον κόσμο τους πίσω στον δικό του.

Εκείνη την εποχή, ο πόλεμος μεταξύ των χωριών ήταν συνηθισμένος και ο Μάικλ Ροκφέλερ έμαθε ότι οι πολεμιστές Asmat συχνά έπαιρναν τα κεφάλια των εχθρών τους και έτρωγαν τη σάρκα τους.

Σε ορισμένες περιοχές, οι άνδρες Asmat επιδίδονταν σε τελετουργικό ομοφυλοφιλικό σεξ, και σε τελετές σύνδεσης, μερικές φορές έπιναν ο ένας τα ούρα του άλλου. «Αυτή είναι μια άγρια και κάπως πιο απομακρυσμένη χώρα από ό,τι έχω δει ποτέ πριν» έγραψε ο Μάικλ στο ημερολόγιό του.

Όταν ολοκληρώθηκε η αρχική αναγνωριστική αποστολή, ο Μάικλ Ροκφέλερ ήταν γεμάτος ενέργεια. Έγραψε τα σχέδιά του για τη δημιουργία μιας λεπτομερούς ανθρωπολογικής μελέτης των Asmat και την έκθεση μιας συλλογής έργων τέχνης τους στο μουσείο του πατέρα του.

Ο Μάικλ Ροκφέλερ επιστρέφει για να μελετήσει τους Asmat και εξαφανίζεται

Ο Μάικλ Ροκφέλερ ξεκίνησε και πάλι για τη Νέα Γουινέα το 1961, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από τον Ρενέ Βάσινγκ, έναν κυβερνητικό ανθρωπολόγο. Καθώς το σκάφος τους πλησίαζε το χωριό Οτστζανέπ στις 19 Νοεμβρίου του 1961, ένα ξαφνικό μπουρίνι αναστάτωσε τα νερά και δημιούργησε αντίθετα ρεύματα. Το σκάφος ανατράπηκε, αφήνοντας τον Μάικλ και τον Ρενέ να κρατιούνται στο αναποδογυρισμένο κύτος.

Αν και απείχαν δώδεκα μίλια από την ακτή, ο Μάικλ φέρεται να είπε στον ανθρωπολόγο: «Νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω» – και πήδηξε στο νερό. Δεν τον είδαν ποτέ ξανά.

Πλούσια και με πολιτικές διασυνδέσεις, η οικογένεια του Μάικλ φρόντισε στην αναζήτηση του νεαρού Ροκφέλερ. Πλοία, αεροπλάνα και ελικόπτερα έψαχναν την περιοχή, αναζητώντας τον Μάικλ ή κάποιο σημάδι της τύχης του. Ο Νέλσον Ροκφέλερ και η σύζυγός του πέταξαν στη Νέα Γουινέα για να βοηθήσουν στην αναζήτηση του γιου τους.

Επίσημη αιτία θανάτου, ο πνιγμός

Παρά τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να βρουν το πτώμα του Μάικλ. Μετά από εννέα ημέρες, ο Ολλανδός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Δεν υπάρχει πλέον καμία ελπίδα να βρεθεί ζωντανός ο Μάικλ Ροκφέλερ». Αν και οι Ροκφέλερ πίστευαν ακόμα ότι υπήρχε πιθανότητα να εμφανιστεί ο Μάικλ, εγκατέλειψαν το νησί. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι Ολλανδοί διέκοψαν την έρευνα. Η επίσημη αιτία θανάτου του Μάικλ Ροκφέλερ ήταν ο πνιγμός.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση του Μάικλ Ροκφέλερ προκάλεσε αίσθηση στα μέσα ενημέρωσης. Οι φήμες εξαπλώθηκαν σαν πυρκαγιά στις φυλλάδες και τις εφημερίδες.

Κάποιοι είπαν ότι πρέπει να τον έφαγαν καρχαρίες καθώς κολυμπούσε προς το νησί. Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι ζούσε κάπου στη ζούγκλα της Νέας Γουινέας, δραπετεύοντας από το χρυσοποίκιλτο κλουβί του πλούτου του.

Οι Ολλανδοί διέψευσαν όλες αυτές τις φήμες, λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση να ανακαλύψουν τι του είχε συμβεί. Είχε απλώς εξαφανιστεί χωρίς ίχνος.

Η «ψυχρή υπόθεση Ροκφέλερ» ανοίγει ξανά

Το 2014, ο Καρλ Χόφμαν, δημοσιογράφος του National Geographic, αποκάλυψε στο βιβλίο του Savage Harvest: A Tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller’s Tragic Quest for Primitive Art ότι πολλές από τις έρευνες των Κάτω Χωρών για το θέμα κατέληξαν σε αποδείξεις ότι οι Asmat σκότωσαν τον Μάικλ.

Δύο Ολλανδοί ιεραπόστολοι στο νησί, οι οποίοι ζούσαν για χρόνια ανάμεσα στους Asmat και μιλούσαν τη γλώσσα τους, είπαν στις τοπικές αρχές ότι είχαν ακούσει από τους Asmat ότι κάποιοι από αυτούς είχαν σκοτώσει τον Μάικλ Ροκφέλερ.

Ο αστυνομικός που στάλθηκε να ερευνήσει το έγκλημα τον επόμενο χρόνο, ο Wim van de Waal, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και μάλιστα προσκόμισε ένα κρανίο που οι Asmat ισχυρίστηκαν ότι ανήκε στον Μάικλ. Όλες αυτές οι αναφορές θάφτηκαν με συνοπτικές διαδικασίες σε απόρρητα αρχεία και δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω. Στους Ροκφέλερ είπαν ότι δεν υπήρχαν φήμες ότι ο γιος τους είχε σκοτωθεί από ιθαγενείς.

Ο Αμερικανός τουρίστας που είχε πεθάνει εκεί

Γιατί αποσιωπήθηκαν τις ιστορίες; Γιατί μέχρι το 1962, οι Ολλανδοί είχαν ήδη χάσει το μισό νησί από το νέο κράτος της Ινδονησίας και φοβήθηκαν ότι αν γινόταν αντιληπτό ότι δεν μπορούσαν να ελέγξουν τον ντόπιο πληθυσμό, θα εκδιώκονταν γρήγορα.

Όταν ο Καρλ Χόφμαν αποφάσισε να ερευνήσει αυτούς τους πενήντα ετών ισχυρισμούς για το θάνατο του Μάικλ Ροκφέλερ, ξεκίνησε ταξιδεύοντας στο Οτστζανέπ. Εκεί, υποδυόμενος τον δημοσιογράφο που καταγράφει τον πολιτισμό του λαού Asmat, ο διερμηνέας του άκουσε έναν άνδρα να λέει σε ένα άλλο μέλος της φυλής να μην συζητήσει για τον Αμερικανό τουρίστα που είχε πεθάνει εκεί.

Όταν ο διερμηνέας, κατόπιν προτροπής του Χόφμαν, ρώτησε ποιος ήταν ο άνδρας, του είπαν ότι ήταν ο Μάικλ Ροκφέλερ. Έμαθε ότι ήταν κοινό μυστικό στο νησί ότι οι Asmat του Οτστζανέπ σκότωσαν έναν λευκό άνδρα και ότι δεν έπρεπε να το αναφέρουν για το φόβο των αντιποίνων.

Έμαθε επίσης ότι η δολοφονία του Μάικλ ήταν από μόνη της αντίποινα. Το 1957, μόλις τρία χρόνια πριν ο Ροκφέλερ επισκεφθεί για πρώτη φορά το νησί, σημειώθηκε μια σφαγή μεταξύ δύο φυλών Asmat: τα χωριά Οτστζανέπ και Ομαντεσέπ σκότωσαν δεκάδες άνδρες ο ένας του άλλου.

Η ολλανδική αποικιακή κυβέρνηση, που είχε μόλις πρόσφατα αναλάβει τον έλεγχο του νησιού, προσπάθησε να σταματήσει τη βία. Πήγαν να αφοπλίσουν την απομακρυσμένη φυλή Οτστζανέπ αλλά μια σειρά από πολιτισμικές παρεξηγήσεις είχαν ως αποτέλεσμα οι Ολλανδοί να ανοίξουν πυρ εναντίον των Οτστζανέπ, τελικά.

Σύμφωνα με τον Ολλανδό ιεραπόστολο που άκουσε για πρώτη φορά την ιστορία, οι άνθρωποι της φυλής νόμιζαν αρχικά ότι ο Μιχαήλ ήταν κροκόδειλος – αλλά καθώς πλησίαζε, τον αναγνώρισαν ως tuan, έναν λευκό άνδρα όπως οι Ολλανδοί αποικιοκράτες

Τον πέρασαν για κροκόδειλο

Στην πρώτη τους επαφή με τα πυροβόλα όπλα, το χωριό Οτστζανέπ είδε τέσσερις από τους jeus, τους ηγέτες του πολέμου, να σκοτώνονται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνδρες της φυλής Οτστζανέπ αντέδρασαν βίαια όταν είδαν τον Μάικλ Ροκφέλερ καθώς κολυμπούσε προς την ακτή που συνόρευε με τα εδάφη τους.

Σύμφωνα με τον Ολλανδό ιεραπόστολο που άκουσε για πρώτη φορά την ιστορία, οι άνθρωποι της φυλής νόμιζαν αρχικά ότι ο Μιχαήλ ήταν κροκόδειλος – αλλά καθώς πλησίαζε, τον αναγνώρισαν ως tuan, έναν λευκό άνδρα όπως οι Ολλανδοί αποικιοκράτες.

Δυστυχώς για τον Μιχαήλ, οι άντρες που συνάντησε ήταν οι ίδιοι jeus και γιοι εκείνων που είχαν σκοτωθεί από τους Ολλανδούς. Ένας από αυτούς φέρεται να είπε: «Άνθρωποι του Οτστζανέπ πάντα μιλάτε για τους tuans που κυνηγούν κεφάλια. Λοιπόν, αυτοί είναι η ευκαιρία σας».

Η δύναμη που τους είχε αφαιρεθεί

Αν και ήταν διστακτικοί, κυρίως από φόβο, τελικά οι Οτστζανέπ λόγχισαν και σκότωσαν τον Μάικλ Ροκφέλερ.

Στη συνέχεια του έκοψαν το κεφάλι και άνοιξαν το κρανίο για να φάνε τον εγκέφαλό του. Έψησαν και έφαγαν την υπόλοιπη σάρκα του. Τα οστά των μηρών του μετατράπηκαν σε στιλέτα και οι κνήμες του έγιναν αιχμές για δόρατα ψαρέματος. Το αίμα του αποστραγγίστηκε και οι άνδρες της φυλής περιλούστηκαν με αυτό ενώ εκτελούσαν τελετουργικούς χορούς και σεξουαλικές πράξεις. Σύμφωνα με τη θεολογία τους, οι άνθρωποι του Οτστζανέπ πίστευαν ότι αποκαθιστούσαν την ισορροπία στον κόσμο.

Η «φυλή του λευκού ανθρώπου» είχε σκοτώσει τέσσερις από αυτούς, και τώρα είχαν πάρει αντίποινα. Καταναλώνοντας το σώμα του Μάικλ Ροκφέλερ, μπορούσαν να απορροφήσουν την ενέργεια και τη δύναμη που τους είχε αφαιρεθεί.

Θάβοντας το μυστικό του θανάτου του Μάικλ Ροκφέλερ

Το χωριό Οτστζανέπ δεν άργησε να μετανιώσει για την απόφασή του. Η έρευνα που ακολούθησε τη δολοφονία του Μάικλ Ροκφέλερ ήταν τρομακτική για τους κατοίκους του Asmat, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν ξαναδεί αεροπλάνο ή ελικόπτερο.

Αμέσως μετά από αυτό το γεγονός, η περιοχή μαστιζόταν επίσης από μια φρικτή επιδημία χολέρας που πολλοί είδαν ως εκδίκηση για τη δολοφονία. Αν και πολλοί κάτοικοι των Asmat είπαν αυτή την ιστορία στον Χόφμαν, κανείς από όσους συμμετείχαν στη δολοφονία δεν αποκαλύφθηκε- όλοι είπαν απλώς ότι ήταν μια ιστορία που είχαν ακούσει.

Τότε, μια μέρα που ο Χόφμαν βρισκόταν στο χωριό, λίγο πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ, είδε έναν άνδρα να μιμείται μια δολοφονία ως μέρος μιας ιστορίας που έλεγε σε έναν άλλο άνδρα. Ο άνδρας της φυλής προσποιήθηκε ότι λόγχισε κάποιον, πυροβόλησε ένα βέλος και έκοψε ένα κεφάλι. Ακούγοντας λόγια που αφορούσαν τη δολοφονία του Μάικλ Ροκφέλερ, ο Χόφμαν άρχισε να κινηματογραφεί – αλλά η ιστορία είχε ήδη τελειώσει.

Ο Χόφμαν κατάφερε, ωστόσο, να απαθανατίσει τον επίλογό της στο φιλμ:

«Μην πεις αυτή την ιστορία σε κανέναν άλλο άνθρωπο ή σε κανένα άλλο χωριό, γιατί αυτή η ιστορία είναι μόνο για εμάς. Μη μιλάς. Μη μιλήσεις και μην πεις την ιστορία. Ελπίζω να τη θυμάσαι και πρέπει να την κρατήσεις για εμάς. Ελπίζω αυτό να είναι για σένα και μόνο για σένα. Μην μιλήσεις σε κανέναν, ποτέ, σε άλλους ανθρώπους ή σε άλλο χωριό. Αν οι άνθρωποι σε ρωτήσουν, μην απαντήσεις. Μην τους μιλάς, γιατί αυτή η ιστορία είναι μόνο για σένα. Αν τους την πεις, θα πεθάνεις. Φοβάμαι ότι θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις, θα πεθάνει κι ο λαός σου αν πεις αυτή την ιστορία. Κράτησε αυτή την ιστορία στο σπίτι σου, για τον εαυτό σου, ελπίζω, για πάντα. Για πάντα…».

*Ο νεαρός Ροκφέλερ εξαφανίστηκε το 1961 και το 2025 μια νέα πτέρυγα του Met γιορτάζει τη μνήμη του.