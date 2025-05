Ένα αεροπλάνο ναυτικής περιπολίας συνετρίβη σήμερα σε ορεινή περιοχή στη Νότια Κορέα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο από τους επιβαίνοντες, ενώ δύο άλλοι αγνοούνται, ανέφεραν οι αρχές.

Το αεροσκάφος χρησιμοποιούνταν για εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης όταν συνετρίβη λίγο πριν από τις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Πόχανγκ, ανέφερε το νοτιοκορεατικό Πολεμικό Ναυτικό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

The crash happened at around 1:50 p.m. (0450 GMT) pic.twitter.com/f3cY1Ur3fs

⚡✈🇰🇷 A South Korean navy P-3CK plane has crashed in the southern city of Pohang in South Korea.

Just in – Naval Aircraft Crash in Pohang, South Korea

A naval patrol plane with four people aboard has crashed in Nam-gu, Pohang. Authorities have confirmed the incident, while the Navy reports that a military aircraft went down and damage is currently being assessed. Emergency… https://t.co/1xSAoAdKML pic.twitter.com/HfqBaiYsWU

