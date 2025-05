Η καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι απλή. Από τις πληρωμές και την τιμολόγηση μέχρι τις αποδείξεις, όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα και με ασφάλεια, καθώς ο χρόνος είναι πολύτιμος και οι απαιτήσεις πολλές.

Οι επιχειρηματίες βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές στη νομοθεσία και η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση διαμορφώνουν συνεχώς νέες συνθήκες όπου η ταχύτητα και η ευελιξία δεν είναι υποστηρικτικά στοιχεία αλλά βασικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Για αυτό σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις χρειάζονται εργαλεία που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ανάγκες, αλλά τους επιτρέπουν να εξελιχθούν. Χρειάζονται λύσεις πρακτικές, τεχνολογικά προηγμένες και άμεσα αξιοποιήσιμες, που να ενσωματώνουν την καινοτομία και να λύνουν προβλήματα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.

Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται να καλύψει το Connect all in one μια καινοτόμα λύση που ενσωματώνει τερματικό POS και ψηφιακή ταμειακή μηχανή, διευκολύνοντας τόσο την αποδοχή πληρωμών με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες όσο και την έκδοση παραστατικών, απλοποιώντας σημαντικά τις καθημερινές λειτουργίες και προσφέροντας μια ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης. Η ολοκληρωμένη αυτή πρόταση σχεδιάστηκε για τις επιχειρήσεις από την NBG Pay με τη συνεργασία του Ομίλου Epsilon Net και την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Η λύση περιλαμβάνει το φορητό τερματικό POS PAX A8900 που συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής και απλότητα στη χρήση, υποστηρίζοντας ανέπαφες πληρωμές μέσω καρτών, κινητών ή smartwatch. Με το PAX A8900, μπορείτε να δέχεστε πληρωμές γρήγορα και με ασφάλεια, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών σας. Παράλληλα, το POS ενσωματώνει την cloud εφαρμογή EPSILON SMART TAMEIAKH, επιτρέποντας την ψηφιακή έκδοση τιμολογίων και φορολογικών στοιχείων και την αποστολή τους με e-mail.

Η ψηφιακή έκδοση τιμολογίων μειώνει το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για τη διαχείριση των πωλήσεών σας. Η διασύνδεση του Connect all in one με το λογισμικό του Λογιστικού Γραφείου ή το ERP της επιχείρησής σας, προσφέρει αυτόματη λογιστική ενημέρωση, ενώ παράλληλα έχετε άρτια υποστήριξη και δυνατότητα off-line λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σήμερα απλές ταμειακές μηχανές, όπως καταστήματα λιανικής, υπηρεσίες, take away και λαϊκές αγορές. Όλες οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται πλέον από μία μόνο συσκευή, προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα και ευελιξία. Επιπλέον, μπορείτε να αποκτήσετε τη λύση εύκολα, μέσω μίας απλής διαδικασίας: κλείνετε ραντεβού σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας εδώ, παραλαμβάνετε το τερματικό από την EDPS και στη συνέχεια συνεργάζεστε με την NBG Pay για την ενεργοποίηση του POS που λειτουργεί και ως ψηφιακή ταμειακή μηχανή.

Το Connect all in one μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα της επιχείρησής σας, προσφέροντας έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ.