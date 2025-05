Η διάδοση των πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη δεν θα συμβάλει στην ασφάλεια, την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ μετά τη σχετική τοποθέτηση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Μακρόν σχετικά με την ετοιμότητα της Γαλλίας να αναπτύξει τα αεροσκάφη της με πυρηνικά όπλα σε άλλες χώρες, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου είπε: «Η διάδοση των πυρηνικών όπλων στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι κάτι που δεν θα συμβάλει στην ασφάλεια, την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα».

«Τώρα ολόκληρο το σύστημα στρατηγικής σταθερότητας και ασφάλειας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση για ευνόητους λόγους», τόνισε.

Νωρίτερα, ο Μακρόν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει την ανάπτυξη γαλλικών αεροσκαφών με πυρηνικά όπλα σε χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τον Μακρόν, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις.

Πρώτον, το Παρίσι δεν θα πληρώσει για την ασφάλεια των άλλων. Δεύτερον, η ανάπτυξη τέτοιων όπλων δεν θα αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Τρίτον, ο Γάλλος πρόεδρος θα έχει πάντα τον τελικό λόγο για όλες τις λεπτομέρειες.

«The Americans have the bombs on planes in Belgium, Germany, Italy, Turkey …We are ready to open this discussion,» Macron said, indicating he was open to considering the potential deployment of France’s nuclear weapons elsewhere in Europe. https://t.co/CVAa5MQhu6

— DW News (@dwnews) May 14, 2025