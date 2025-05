Το Κρεμλίνο, σε σημερινή ερώτηση δημοσιογράφων για πιθανή συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ότι μια συνάντηση είναι απαραίτητη αλλά ότι ο Πούτιν δεν έχει προγραμματισμένα ταξίδια στη Μέση Ανατολή για τα μέσα Μαΐου.

Ο Τραμπ, που δεσμεύθηκε να διαπραγματευθεί γρήγορα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε το σαββατοκύριακο ότι ο ίδιος και οι σύμβουλοί του είχαν «πολύ καλές συζητήσεις» για τη Ρωσία και την Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τα σχόλια του Τραμπ ότι ίσως σκεφθεί να έχει συνάντηση με τον Πούτιν στη διάρκεια ταξιδιού στη Σαουδική Αραβία αυτό τον μήνα, δήλωσε ότι ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δεν έχει κανένα προγραμματισμένο ταξίδι εκεί, αλλά ότι «μια τέτοια συνάντηση είναι ξεκάθαρα στα χείλη όλων».

