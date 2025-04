Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ηλεκτρικό υποσταθμό στην περιοχή Μέιντα Βέιλ στο δήμο του Γουέστμινστερ.

Περίπου 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα έσπευσαν στο σημείο με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά.

Από τη φωτιά έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ένα διπλανό κτίριο.

Περίπου 80 άτομα έχουν απομακρυνθεί το κτίριο, ενώ η πυροσβεστική έχει λάβει μέχρι στιγμής περισσότερες από 170 κλήσεις που την ειδοποίησαν για την πυρκαγιά στο Aberdeen Place.

«Πρόκειται για μια πολύ ορατή πυρκαγιά που παράγει πολύ καπνό», δήλωσε ο διοικητής Πολ Μόργκαν, καθώς προέτρεψε τους κατοίκους να κρατούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους και να αποφεύγουν την περιοχή όπου είναι δυνατόν.

Blackouts in Britain next folks! pic.twitter.com/8wIzoJVxe4

Electrical Sub-Station North London now on 🔥 .

There are now 15 fire engines & around 100 firefighters tackling the substation fire in #MaidaVale.

An electrical transformer & part of the roof of a neighbouring property are alight.

Please continue to avoid the area & keep windows and doors closed https://t.co/PRUGtGpIYa pic.twitter.com/qxuLNbIIw0

— London Fire Brigade (@LondonFire) April 29, 2025