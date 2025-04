Μία πρώτη – ίσως, όμως, πύρρειο – νίκη για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συνιστά η απόφαση του τμήματος Εφέσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), με την οποία, ουσιαστικά, ανατρέπει την αρχική απόφαση του ΔΠΔ, που εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον πρώην υπουργό Άμυνας της χώρας, Γιοάβ Γκάλαντ, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου.

Το Εφετείο του ΔΠΔ έκρινε την έφεση που άσκησε το κράτος του Ισραήλ κατά της αρχικής απόφασης, σχετικά με την αμφισβήτηση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου από το Τελ Αβίβ.

Να σημειωθεί ότι το Προδικαστικό Τμήμα του ΔΠΔ είχε απορρίψει την προσφυγή του Ισραήλ κατά της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου ως πρόωρη. Κατά συνέπεια, το Τμήμα Εφέσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσβαλλόμενη απόφαση συνίσταται ή βασίζεται σε απόφαση σχετικά με τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και, ως εκ τούτου, έκρινε πως η έφεση είναι παραδεκτή.

Να σημειωθεί ότι πολίτες από όλο τον κόσμο και φορείς αντιδρούν έντονα στην απόφαση αυτή του Εφετείου του ΔΠΘ, γράφοντας καυστικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Δικαστηρίου στην πλατφόρμα X.

Situation in the State of Palestine: Appeals Chamber reverses the Pre-Trial Chamber’s decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court and remands the matter to the Pre-Trial Chamber ⤵https://t.co/J4vqc6xdtz

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 24, 2025