Σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον πρίγκιπα Χάρι ήρθε η πρόεδρος της Sentebale, κατηγορώντας τον για «εκφοβισμό και παρενόχληση σε μεγάλη κλίμακα», λίγες μόλις ημέρες μετά την παραίτησή του από την φιλανθρωπική οργάνωση.

Σε συνέντευξή της στο Sky News, η δρ Σόφι Τσαντάουκα κατηγόρησε τον δούκα του Σάσεξ για τη δημοσιοποίηση επιζήμιων πληροφοριών χωρίς να ενημερώσει την ίδια ή την ηγεσία της οργάνωσης.

«Ο μόνος λόγος που μιλώ δημόσια είναι επειδή την Τρίτη, ο πρίγκιπας Χάρι επέτρεψε να δοθεί προς τα έξω μια επιζήμια είδηση χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση προς εμένα, τους διευθυντές των χωρών ή τον εκτελεστικό διευθυντή. Μπορείτε να φανταστείτε τι αντίκτυπο είχε αυτή η επίθεση σε εμένα, στους 540 εργαζομένους και στις οικογένειές τους; Αυτό αποτελεί ξεκάθαρο παράδειγμα εκφοβισμού και παρενόχλησης σε μεγάλη κλίμακα» είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που χαρακτηρίστηκε ως «απελευθέρωση της μηχανής του Σάσεξ».

Η πρόεδρος του Sentebale ένιωσε για πρώτη φορά εντάσεις με τον πρίγκιπα Χάρι πριν από ένα χρόνο. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι με τις πράξεις του ο Χάρι εμπόδιζε την ομάδα από τις δράσεις της.

«Ο υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνος για αυτόν τον οργανισμό ήταν η τοξικότητα του brand του κύριου προστάτη του» είπε και τον κατηγόρησε ότι ήθελε «να αναγκάσει την αποτυχία του οργανισμού, ώστε μετά να εμφανιστεί για τη διάσωσή του».

Η πρόεδρος, επίσης, υποστήριξε ότι η ομάδα του δούκα του Σάσεξ της ζήτησε να υπερασπιστεί τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ από την αρνητική δημοσιότητα. «Είπα όχι, δεν δημιουργούμε προηγούμενο με το οποίο θα γίνουμε προέκταση της μηχανής δημοσίων σχέσεων των Σάσεξ», ανέφερε.

