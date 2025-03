Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γουίνγκς Χάουζερ, χαρακτηριστική μορφή της αμερικανικής τηλεόρασης αλλά και του κινηματογράφου, στις 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια.

«Η μοναδική, θρυλική καριέρα του διήρκεσε 58 χρόνια στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική, δουλεύοντας δίπλα σε πολλούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της βιομηχανίας και κερδίζοντας τον σεβασμό τους», ανακοίνωσε η σύζυγός του, Κάλι Λίλι Χάουζερ σε ανάρτησή της στον λογαριασμό του στο Facebook.

Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 78 ετών στην αγκαλιά της γυναίκας του. Η Κάλι Λίλι Χάουζερ, την οποία παντρεύτηκε το 2002, ήταν η τέταρτη σύζυγός του.

Ο Τζέραλντ Ντουάιτ Χάουζερ γεννήθηκε στο Χόλιγουντ στις 12 Δεκεμβρίου 1947 και ήταν γιος των Τζεραλντίν και Ντουάιτ Χάουζερ. Ο πατέρας του ήταν συγγραφέας ηθοποιός και παραγωγός που μπήκε στη μαύρη λίστα του Μακαρθισμού στα χρόνια της αντικομμουνιστικής-αντισημιτικής περιόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 1950.

Το 1967, ο Γουίνγκς Χάουζερ έκανε το πρώτο του κινηματογραφικό πέρασμα στο πολεμικό δράμα «First to Fight» και στις επόμενες πέντε δεκαετίες δούλεψε πάρα πολύ στην τηλεόραση και σε διάφορες σειρές.

