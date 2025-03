Η καταιγίδα Laurence συνεχίζει να πλήττει την Ισπανία, κυρίως τα νότια της χώρας, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές στην Ανδαλουσία.

Λόγω των πλημμυρών οι Αρχές διέταξαν την εκκένωση περισσότερων από 350 κατοικιών, το κλείσιμο δρόμων και την ακύρωση μαθημάτων.

Συγκεκριμένα, 365 οικογένειες απομακρύνθηκαν από το χωριό Καμπανίγιας, κοντά στη Μάλαγα, αφού ένα ποτάμι στην περιοχή υπερχείλισε. Οι εκτοπισμένοι έχουν οδηγηθεί σε ένα δημοτικό αθλητικό κέντρο, που λειτουργεί ως προσωρινό καταφύγιο.

Πυροσβέστες από το Επαρχιακό Συμβούλιο της Σεβίλλης αναζητούν ένα ζευγάρι που εξαφανίστηκε σήμερα (18/03). Πρόκειται για δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο ανετράπη αφού παρασύρθηκε από ρέμα, στην περιοχή του δρόμου που συνδέει αυτό το χωριό της Sierra Norte με το La Puebla de los Infantes. Οι δύο επιβαίνοντες δεν βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν, επίσης, 65 περιστατικά στη Μούρθια. Ένα λεωφορείο ανατράπηκε στον αυτοκινητόδρομο A-7 κοντά στο Cabezo de Torres, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι. Ακόμη εννέα άτομα διασώθηκαν από ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο στο δρόμο RM–D18, κοντά στην Calarreona.

Συνολικά, 40 αυτοκινητόδρομοι στην Ανδαλουσία, καθώς και ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές, τέθηκαν εκτός λειτουργίας εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Flooding from the Campanillas River near Malaga in southern Spain this morning – following torrential rain overnight and recent days in Andalucía. pic.twitter.com/jIV4LENGHW

— Nick’s Weather Eye (@NickJF75) March 18, 2025