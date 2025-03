Aγνώριστος «Diddy» δηλώνει αθώος στις νέες κατηγορίες

Ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν οι Αρχές συνέλαβαν τον Sean «Diddy» Combs στη Νέα Υόρκη με τις κατηγορίες της σεξουαλικής κακοποίησης και trafficking γυναικών.

Ωστόσο, δεν ήταν η είδηση που έκανε τους περισσότερους να «πέσουν από τα σύννεφα» – όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές.

Από το 2023 είχαν κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτες καταγγελίες εναντίον του, ενώ η συμπεριφορά του πάλαι ποτέ ισχυρού άνδρα της hip-hop σκηνής έμοιαζε σαν ένα κρυμμένο μυστικό στον κόσμο της μουσικής.

Όμως, από εκείνη την ημέρα του Σεπτεμβρίου και μετά, άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, με τις μηνύσεις και τις καταγγελίες να πέφτουν σαν βροχή. Ο Sean «Diddy» Combs από τότε κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, ωστόσο που και που εμφανίζεται στο δικαστήριο προκειμένου να ακούσει τις νέες αγωγές εναντίον του.

Αυτό συνέβη και την Παρασκευή, με τον μουσικό και παραγωγό να πηγαίνει στο δικαστήριο του Μανχάταν, καθώς τρεις νέες μηνύσεις έκαναν την εμφάνισή τους. Ωστόσο αυτό που σόκαρε τους πάντες ήταν η εμφάνιση του Diddy.

Όπως λέγανε όσοι τον είδαν, ο 55χρονος ήταν «αγνώριστος και βαρύς», έχοντας γκρίζα μαλλιά και γενειάδα.

Three new lawsuits were filed against Sean Combs on Tuesday, two by Jane Does alleging drugging and assault in the 1990s and another by a John Doe who was hired by Combs as an adult entertainer in 2007. https://t.co/e5v2XiUYl5

— Variety (@Variety) February 5, 2025