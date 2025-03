Τα νέα σχέδια της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και την αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν σχεδόν 800 δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, η ίδια δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να ενισχύσει την Ουκρανία αλλά και τις δικές της αμυντικές ικανότητες, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα προτείνει να δοθεί στα κράτη μέλη περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για αμυντικές επενδύσεις, καθώς και δάνεια ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επενδύσεις αυτές, ενώ θα επιδιώξει να κινητοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια.

Περιγράφ0ντας τι περιλαμβάνει η επιστολή που έστειλε στους ηγέτες των 27 της Ε.Ε. η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι θα υπάρξει ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής προκειμένου τα ευρωπαϊκά κράτη να ξοδεύουν για την άμυνα τους χωρίς να υπόκεινται στους δημοσιονομικούς κανόνες για το χρέος και το έλλειμα που διέπουν την Ένωση.

«Χρειαζόμαστε μια μεγάλη αύξηση της χρηματοδότησης της άμυνας, χωρίς καμία αμφιβολία. Θέλουμε διαρκή ειρήνη, αλλά η διαρκή ειρήνη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω στην ισχύ, και η ισχύς αρχίζει με την ενίσχυση του εαυτού μας.

We are living in dangerous times.

Europe‘s security is threatened in a very real way.

Today I present ReArm Europe.

A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025