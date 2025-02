Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε μοιράστηκαν από ένα βαθμό στο χθεσινό ντέρμπι (0-0), με την ομάδα του Μπούρουκ Οκάν να παραμένει στο +6 από αυτή του Ζοσέ Μουρίνιο και να είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Βλέποντας το ματς μπορείς να καταλάβεις πως υπήρχε πολύ ένταση σε όλη την διάρκεια του η οποία επηρέασε μέχρι και τους προπονητές. Μέσα σε όλα αυτά δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει άλλος πέρα του Πορτογάλου τεχνικού, που για άλλη μια φορά θέλει να βάλει τα φώτα πάνω του με δηλώσεις. Μάλιστα, η Γαλατάσαραϊ ανέφερε πως θα κινηθεί νομικά στην UEFA.

«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι επειδή ήταν πολύ καλή η απόδοση του διαιτητή. Είχε αρκετή τιμιότητα. Ο διαιτητής διηύθυνε ένα πολύ καλό παιχνίδι σε αυτό το περιβάλλον που μπορούμε να το αποκαλέσουμε ζούγκλα. Οι αντίπαλοί μας έπαιξαν για την ισοπαλία και είναι χαρούμενοι με την ισοπαλία, εμείς δεν είμαστε. Μετά από το παιχνίδι πήγα στο δωμάτιο των διαιτητών και συνεχάρη τον Βίντσιτς.

Τότε, γύρισα στον τέταρτο διαιτητή που ήταν Τούρκος και του είπα “Εάν ήσουν εσύ, αυτό το ματς θα ήταν μία καταστροφή. Όταν εννοούσα εσύ (απευθυνόμενος στον τέταρτο) εννοούσα τους Τούρκους διαιτητές».

Ενώ μιλώντας για όσους βρίσκονταν στον πάγκο της Γαλατά είπε: «Στον πάγκο της Γαλατασαράι πηδούσαν σαν μαϊμούδες μετά από κάθε απόφαση».

Galatasaray have accused Fenerbahce boss Jose Mourinho of racism and say they will initiate criminal proceedings against him after the 0-0 draw in Istanbul 🚨

Mourinho accused the Galatasaray bench of jumping up and down like «monkeys». pic.twitter.com/GuZihY2pIZ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 24, 2025