Σύγχυση και σκεπτικισμό από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους προκάλεσε η πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ την ανοικόδημηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας, ενώ άλλοι υποστήριξαν την «τολμηρή, αποφασιστική» ιδέα του.

Συναντώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ πρότεινε οι ΗΠΑ να «καταλάβουν τη Γάζα» και να δημιουργήσουν μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού πρώτα μετεγκαταστήσουν Παλαιστίνιους αλλού.

Η ιδέα αυτή προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και κάποιες διαφωνίες από τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, οι οποίοι έχουν σε μεγάλο βαθμό συνταχθεί με τις πρωτοβουλίες του Τραμπ, όπως η παύση της εξωτερικής βοήθειας και η κατάργηση χιλιάδων ομοσπονδιακών εργαζομένων.

Οι σκεπτικιστές νομοθέτες δήλωσαν ότι εξακολουθούν να ευνοούν τη λύση των δύο κρατών για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους που αποτελεί εδώ και καιρό θεμέλιο της αμερικανικής διπλωματίας. Ορισμένοι απέρριψαν επίσης την ιδέα να δαπανηθούν δολάρια των Αμερικανών φορολογουμένων ή να σταλούν αμερικανικά στρατεύματα σε μια περιοχή που έχει καταστραφεί από έναν και πλέον χρόνο πολέμου.

«Νόμιζα ότι ψηφίσαμε πρώτα την Αμερική», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ στο X.com. «Δεν έχουμε καμία δουλειά να σκεφτόμαστε μια ακόμη κατοχή που θα καταδικάσει τους θησαυρούς μας και θα χύσει το αίμα των στρατιωτών μας».

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακή πλειοψηφία στο Κογκρέσο έναντι των Δημοκρατικών, οι οποίοι απέρριψαν την ιδέα ευθέως. «Αυτό είναι εθνοκάθαρση με άλλο όνομα», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν στο MSNBC.

