Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη 14:55 το μεσημέρι της Κυριακής ανάμεσα σε Αμοργό και Σαντορίνη μεγέθους 4,6 Ρίχτερ (Εικόνα πάνω με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου). Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που σημειώθηκε μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση επίσης στα 4,7 Ρίχτερ.

#Earthquake 28 km NE of #Firá (#Greece) 26 min ago (local time 14:55:43). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/s8wXVsZVQT pic.twitter.com/SA9IitNj8G

— EMSC (@LastQuake) February 2, 2025