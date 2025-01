Οι δορυφόροι της NASA εντόπισαν ένα μυστηριώδες νησί – πριν το δουν να εξαφανίζεται εντελώς.

Η χερσαία μάζα εμφανίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Αζερμπαϊτζάν μετά την έκρηξη ενός ηφαιστείου λάσπης στις αρχές του 2023, αλλά μέχρι το τέλος του 2024, είχε σχεδόν διαβρωθεί.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Γης της NASA, το νησί υποχώρησε από το οπτικό πεδίο «σαν φάντασμα».

«Ισχυρές εκρήξεις του ηφαιστείου λάσπης Kumani Bank έχουν δημιουργήσει παρόμοια παροδικά νησιά αρκετές φορές από την πρώτη καταγεγραμμένη έκρηξή του το 1861», εξήγησε.

«Γνωστό και ως Chigil-Deniz, το χαρακτηριστικό αυτό βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την ανατολική ακτή του Αζερμπαϊτζάν».

Οι δορυφόροι Landsat 8 και 9 της NASA κατέγραψαν εικόνες του νησιού στις 18 Νοεμβρίου 2022, στις 14 Φεβρουαρίου 2023 και στις 25 Δεκεμβρίου 2024.

Τον Νοέμβριο, η κορυφή του ηφαιστείου παρέμεινε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

