Τη ζωή του από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο λεωφορείο που επέβαινε έχασε την Τρίτη (7/1) ένα 14χρονο αγόρι στο Λονδίνο.

Το θύμα κατέληξε λίγο μετά την άφιξη του ασθενοφόρου στο σημείο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Η Αστυνομία απέκλεισε το σημείο και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, όπως μεταδίδει το BBC.

14 years old boy stabbed to death on a bus

#Woolwich, London

pic.twitter.com/A3qyy8nsuD

— ALI (@zulfimyfriend) January 7, 2025