Απεβίωσε σε ηλικία 116 ετών η Τομίκο Ιτόκα, η οποία ζούσε στην Ιαπωνία και θεωρείτο ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η δημοτική αρχή της πόλης Ασίγια όπου η διέμενε η υπέργηρη γυναίκα.

Η Ιτόκα, που είχε τέσσερα παιδιά και πέντε εγγόνια, πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε από το 2019.

Γεννηθείσα την 23η Μαΐου του 1908 στην Οσάκα, στην Ιαπωνία, σε κοντινή απόσταση από την Ασίγια, αναγνωρίστηκε ως ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετά τον θάνατο τον Αύγουστο του 2024 της Ισπανίδας Μαρία Μπράνιας Μορέρα σε ηλικία 117 ετών.

