Χιλιάδες κάτοικοι στη Νέα Υόρκη έζησαν έναν εφιάλτη, όταν εγκλωβίστηκαν στο μετρό της πόλης επί ώρες. Λόγω διακοπής ρεύματος δύο συρμοί καθηλώθηκαν και οι επιβάτες διέφυγαν μέσα από τις σήραγγες.

Οι δύο συρμοί βρίσκονταν μεταξύ των σταθμών και δεν μπορούσαν να κινηθούν χωρίς ρεύμα, αφήνοντας τον κόσμο κολλημένο χωρίς εξαερισμό στη σήραγγα για περισσότερες από δύο ώρες προτού οι αρχές καταφέρουν να φτάσουν σε αυτούς.

Οι παγιδευμένοι επιβάτες οδηγήθηκαν τελικά έξω από τα ακινητοποιημένα τρένα από τους πυροσβέστες σε εξόδους έκτακτης ανάγκης και σε σκάλες που οδηγούσαν στα πεζοδρόμια του Μπρούκλιν.

Πολλοί από τους ταλαιπωρημένους επιβάτες εξέφρασαν στα social media την αγανάκτησή τους και την οργή τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την περιπέτεια που έζησαν.

«Παγιδευμένοι σε ένα τρένο σε ώρες αιχμής χωρίς ρεύμα, χωρίς κλιματισμό τα τελευταία 70 λεπτά έως ότου οι αρχές του FDNY μας έβγαλαν μέσα από μια καταραμένη σήραγγα συντήρησης στο Smith and Atlantic», έγραψε στο Twitter ένας από τους επιβάτες.

Ένας άλλος παραπονέθηκε ότι η όλη εμπειρία ήταν ένα «γαμ…σόου», αλλά επαίνεσε το προσωπικό και τους πυροσβέστες που βοήθησαν τους Νεοϋορκέζους να περάσουν την κόλαση. «Απολύτως βίαιη μετακίνηση, κολλημένη στο τρένο για δύο ώρες πριν ανοίξει έξοδος έκτακτης ανάγκης μέσω της γραμμής του μετρό και τις σκάλες προς το δρόμο», είπε η Jennifer Young στο X.

Wow finally got to check “get trapped in the @NYCTSubway for 2.5 hours with no cell service, ventilation, and minimal information, then evacuate by emergency exit staircase” off my NYC bingo card. pic.twitter.com/BnCHWpZrpt

— Dan Frommer (@fromedome) December 12, 2024