Η στοχευμένη δολοφονία του CEOτης UnitedHealthcare, Μπράινα Τόμσον έχει εξαπολύσει στα social media κυμα κριτικής για την εταιρεία του και για τον αμερικανικό κλάδο ασφάλισης υγείας που λειτουργεί ως πύλη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Μίας βιομηχανίας ύψους 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμπτωμα οργής

Η προσπάθεια υποβολής ασφαλιστικής απαίτησης στην UnitedHealthcare, μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας, είναι μια «ταπεινωτική και φρικτή ταλαιπωρία», έγραψε ένας χρήστης σύμφωνα με την USA Today.

«Υποθέτω ότι ο δολοφόνος μπορεί να είναι ένας δυσαρεστημένος ασφαλιζόμενος».

Ένας άλλος χρήστης παραπονέθηκε: «Οι διευθύνοντες σύμβουλοι βγάζουν λεφτά απορρίπτοντας την περίθαλψη. Αισθάνομαι απαίσια για την οικογένειά του, αλλά δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσσομαι».

Αν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά γεμίζουν με μίσος από μια δολοφονία υψηλού προφίλ και έχουν υπάρξει και στο παρελθόν περιπτώσεις βίας κατά ανθρώπων που ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη, η αντίδραση αυτή τη φορά φάνηκε διαφορετική, είπαν οι ειδικοί.

Η δολοφονία στο κέντρο του Μανχάταν πυροδότησε ένα κύμα δημόσιας οργής για μια βιομηχανία που το κοινό γνωρίζει συχνά μόνο μέσα από απρόσωπες καθυστερήσεις και αρνήσεις στην αναγκαία υγειονομική περίθαλψη, δήλωσε ο Γουέντελ Πότερ, πρώην στέλεχος της CIGNA που έγινε πληροφοριοδότης κατά της ασφαλιστικής βιομηχανίας υγείας.

«Είναι δυστυχώς λάθος τοποθετημένος θυμός», συνέχισε.

«Το σύστημα είναι στημένο σε βάρος των Αμερικανών που χρειάζονται περίθαλψη, των ανθρώπων που έχουν ασφάλιση υγείας, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ρόλο που παίζει η Wall Street στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης».

Γιατί οι Αμερικάνοι είναι τόσο θυμωμένοι με την ασφάλιση υγείας;

Ο θάνατος του Τόμσον προκάλεσε επίσης ένα ξέσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους ασφαλιστικούς φορείς υγείας, παράπονα για τις απορριφθείσες απαιτήσεις και για την αντιληπτή απληστία του κλάδου.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη που σκότωσε τον Τόμσον, καθώς και για τον προσδιορισμό του κινήτρου.

Οι αξιωματούχοι βρήκαν τρεις κάλυκες από σφαίρες που έγραφαν τις λέξεις «deny», «defend» και «depose», ανέφεραν πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Οι λέξεις παραπέμπουν στον τίτλο ενός βιβλίου που ασκεί κριτική στην ασφαλιστική βιομηχανία και δημοσιεύθηκε το 2010: «Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It».

Πριν τεθεί σε ισχύ την περασμένη δεκαετία ο νόμος περί προσιτής περίθαλψης που υπέγραψε ο πρόεδρος Ομπάμα, οι ασφαλιστές υγείας συχνά αρνούνταν ή περιόριζαν την κάλυψη με βάση το ιατρικό ιστορικό ενός ατόμου και ακύρωναν αναδρομικά τα προγράμματα όταν ένα άτομο αρρώσταινε από μια δαπανηρή ασθένεια όπως ο καρκίνος.

Τέτοιες «ακυρώσεις» δεν επιτρέπονται τώρα, εκτός εάν ένα άτομο διαπράττει απάτη ή παραποιεί σκόπιμα τα γεγονότα.

Ο νόμος για την υγεία του 2010 επέβαλε στους ασφαλιστές να δαπανούν τουλάχιστον το 80% έως 85% των ασφαλίστρων για ιατρική περίθαλψη ή να επιστρέφουν στους πελάτες τους έκπτωση όταν δεν πληρούν αυτά τα όρια.

Επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές.

Οι απορριπτόμενες αξιώσεις και το πρόβλημα εύρεσης παρόχου είναι μεταξύ των πιο κοινών, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί που λένε ότι είχαν πρόβλημα με τη χρήση της ασφάλισης υγείας τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2023 από το KFF, μη κερδοσκοπικό οργανισμό πολιτικής υγείας.

Τα προβλήματα με την ασφάλιση υγείας μπορεί να είναι πολύπλοκα και συγκεχυμένα στην πλοήγηση, γεγονός που οδηγεί τους ανθρώπους να αναβάλλουν την παροχή περίθαλψης και «θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ μακροπρόθεσμες και επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία», δήλωσε η Άσλεϊ Κίρζινγκερ, διευθύντρια μεθοδολογίας ερευνών στο KFF.

«Γνωρίζουμε ότι προκαλεί πολύ άγχος στους ανθρώπους», δήλωσε η ίδια.

Άλλοι λένε ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι συνάρτηση του σχεδιασμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι ασφαλιστές κατηγορούνται για πολλά πράγματα που στην πραγματικότητα αποφασίζονται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Λόρεν Άντλερ, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Υγείας στο Ινστιτούτο Brookings.

«Ο τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ δημιούργησαν το σύστημα υγείας, ορίζει τους ασφαλιστές να λαμβάνουν τις αντιδημοφιλείς αποφάσεις σχετικά με την άρνηση κάποιας περίθαλψης, την προηγούμενη έγκριση και την προσπάθεια ελέγχου του κόστους».

Ποιο είναι το ιστορικό της UnitedHealthcare

Η UnitedHealthcare δεν αναφέρει δημοσίως πόσο συχνά αρνείται απαιτήσεις.

Αλλά οι αγωγές και οι εκθέσεις του Κογκρέσου παρέχουν κάποιες ενδείξεις για τις επιχειρηματικές πρακτικές του ασφαλιστή

Τον Οκτώβριο, μια έκθεση της επιτροπής της Γερουσίας διαπίστωσε ότι το ποσοστό άρνησης της UnitedHealthcare για τη μετεγχειρητική περίθαλψη «εκτινάχθηκε από 10,9% το 2020, σε 16,3% το 2021, σε 22,7% το 2022».

Σχεδόν δώδεκα άτομα συνελήφθησαν τον Ιούλιο έξω από τα κεντρικά γραφεία της UnitedHealthcare στη Μινετόνκα της Μινεσότα, ενώ «διαμαρτύρονταν για τη συστημική πρακτική της εταιρείας να αρνείται να εγκρίνει και να πληρώνει για περίθαλψη», σύμφωνα με το People’s Action Institute.

Ο Μπράιαν Τόμσον ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare τον Απρίλιο του 2021.

Μια αγωγή που κατατέθηκε το 2023 εναντίον της United Healthcare, της μητρικής της εταιρείας UnitedHealth Group και της θυγατρικής της NaviHealth ισχυρίστηκε ότι ο ασφαλιστικός γίγαντας χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να αρνηθεί απαιτήσεις για ηλικιωμένους που ήταν εγγεγραμμένοι σε ιδιωτικά προγράμματα Medicare.

Η αγωγή ισχυρίστηκε ότι οι ηλικιωμένοι δεν είχαν πρόσβαση σε κέντρα ειδικευμένης νοσηλείας και αποκατάστασης και ότι ο ασφαλιστής χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει «άκαμπτους και μη ρεαλιστικούς» προσδιορισμούς σχετικά με το τι χρειάζεται για να αναρρώσουν οι ασθενείς από σοβαρές ασθένειες.

Όταν κατατέθηκε η αγωγή, η UnitedHealth δήλωσε στην USA TODAY ότι το πρόγραμμα AI της NaviHealth δεν χρησιμοποιείται για να κάνει καθορισμούς κάλυψης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.