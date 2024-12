Ανακούφιση φαίνεται να επικρατεί στην Ιταλία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Εντουάρντο Μποβέ. Όπως αναφέρουν Μέσα από την Ιταλία, στο δρόμο προς το νοσοκομείο Careggi της Φλωρεντίας, ο 22χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του και αναπνέει κανονικά μόνος του.

🚨🇮🇹 Edoardo Bove is alert, conscious and breathing. He was transported by an ambulance to the hospital, reports @MatteoDovellini. 🙏❤ pic.twitter.com/wuLJMirhDb

— EuroFoot (@eurofootcom) December 1, 2024