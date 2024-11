Ο Ολυμπιακός βίωσε μια ονειρική σεζόν πέρσι, καθώς η ομάδα του Πειραιά έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά από μία ιστορική πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση του Europa Conference League.

Οι ερυθρόλευκοι πέτυχαν τη σπουδαιότερη συλλογική επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την κορυφαία στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην πορεία του στη διοργάνωση έκανε μυθικά παιχνίδια και απέκλεισε σπουδαίες ομάδες, όπως η Φενέρμπαχτσε και η Άστον Βίλα, ενώ έκανε και την ιστορική ανατροπή με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την οποία νίκησε 6-1 στη Σερβία.

Οι ερυθρόλευκοι με την κατάκτηση αυτής της κορυφής είναι ανάμεσα στις υποψήφιες ομάδες για το βραβείο του καλύτερου συλλόγου για το 2024 στα Globe Soccer, σε μία ανεπανάληπτη επιτυχία, όπου «μάχονται» με ομάδες, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ίντερ, αλλά και άλλες.

Και αυτό είναι απόλυτα λογικό καθώς εκτός από την ξέφρενη περυσινή πορεία, ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει πολύ καλά και φέτος στην League Phase του Europa League, στην οποία έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς, ευρισκόμενος αυτή τη στιγμή στην 11η θέση που οδηγεί στον έξτρα γύρο που θα δώσουν οι ομάδες που βρίσκονται από το 9 μέχρι το 24.

Αλ Αχλί

Αλ Αΐν

Αταλάντα

Ατλέτικο Μινέιρο

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μποταφόγκο

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Ολυμπιακός

Παρί

Ρεάλ

Σπόρτινγκ

Ο θεσμός των Globe Soccer Awards ξεκίνησε το 2010 και πραγματοποιείται έκτοτε κάθε χρόνο στο Ντουμπάι, με τον αριθμό των βραβείων να φτάνει τα 14.

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN’S CLUB are: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid, and Sporting CP. pic.twitter.com/PPGmFbO359

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024