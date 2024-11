Η Ρωσία διαψεύδει τις αναφορές ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν στο τηλέφωνο.

Μάλιστα, χαρακτήρισε ως επιστημονική φαντασία τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που χθες έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Το πρώτο μέσο παγκοσμίως που μετέδωσε κάτι τέτοιο ήταν η Washington Post, ενώ ακολούθησε και το Reuters με αποτέλεσμα να υπάρξει ντόμινο δημοσιευμάτων και αναλύσεων.

«Αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα της ποιότητας των πληροφοριών που δημοσιεύονται τώρα, μερικές φορές ακόμη και σε αρκετά ευυπόληπτες εκδόσεις», είπε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν δεν έχει συγκεκριμένα σχέδια να μιλήσει με τον Τραμπ προς το παρόν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν τη «στρατηγική ήττα» της Ρωσίας.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ απαντούσε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Βρετανία να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα συστήματα πυραύλων μακρού βεληνεκούς Storm Shadow ώστε να πλήξει στόχους μέσα στη Ρωσία – κάτι το οποίο, είπε, δεν μπορεί να αποκλειστεί.

The Kremlin denies Trump spoke to Putin after his election victory last week.

«There was no conversation,» Dmitry Peskov, Putin’s spokesman, says. «This is completely made up, it is just false information.» He says Putin does not have «concrete» plans to speak to Trump. pic.twitter.com/Oxw5UPi9AX

— max seddon (@maxseddon) November 11, 2024